«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.19 комментариев
Власти Севастополя отменили уличные мероприятия и ограничили работу транспорта
В Севастополе приостанавливается проведение массовых акций на улицах, а также вводится особый график работы общественного транспорта и крупных торговых сетей ради обеспечения безопасности.
Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Макс об отмене всех уличных мероприятий с понедельника. «Массовые мероприятия: все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения», – написал он.
Общественный транспорт теперь будет курсировать исключительно в светлое время суток – с 5.30 до 21.00. Работа автомобильных паромов полностью прекращена, перевозки продолжат осуществлять только пассажирские катера. Кроме того, с 15.00 понедельника транспорт начнет курсировать и во время сигналов тревоги.
Ограничения затронули и сферу торговли. Крупные торговые центры и супермаркеты сократят часы работы с 7.00 до 20.00, а заведения общепита будут открыты с 8:00 до 20:00. Небольшие магазины, аптеки и киоски получили право самостоятельно определять график работы. Также в городе решено отключить уличное освещение.
Глава региона предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами города. Он призвал жителей снизить потребление электричества и реже использовать мощные бытовые приборы. По его словам, все введенные меры направлены на обеспечение безопасности населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне военные сбили пять украинских беспилотников над Севастополем.
В середине июня в результате ночного налета дронов пострадали десять многоэтажек и пять частных домов.
В конце мая силы противовоздушной обороны уничтожили четырнадцать вражеских аппаратов.