Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Мицотакис обратился к Зеленскому после обнаружения дрона у берегов Греции
Euractiv: Мицотакис призвал Зеленского не расширять зону военных операций
Украина не должна расширять зону военных операций, заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис на встрече с Владимиром Зеленским.
Разговор состоялся на полях саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».
По данным Euractiv, Мицотакис «предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать».
Как писала газета ВЗГЛЯД, греческие власти решили возбудить уголовное дело после обнаружения принадлежащего Украине морского беспилотника.
МИД Греции направил Украине официальный протест из-за обнаруженного в пещере возле острова Лефкада безэкипажного катера со взрывчаткой.
Ранее Афины потребовали от Киева отозвать все украинские беспилотные катера подальше от побережья страны после обнаружения дрона-камикадзе возле острова Лефкада.