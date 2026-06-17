Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Китай подтвердил позицию «четырех необходимостей» по конфликту на Украине
Китай подтвердил позицию четырех необходимостей по конфликту на Украине
Китай в вопросе урегулирования украинского кризиса исходит из принципа изложенных ранее «четырех необходимостей», говорится в тексте Белой книги Госсовета КНР, посвященной вопросам глобального управления.
Власти КНР продолжают опираться на ранее озвученные инициативы при оценке ситуации на Украине. В среду пресс-канцелярия Госсовета страны представила документ о формировании справедливой системы глобального управления, передает РИА «Новости».
«По вопросу украинского кризиса Китай исходит из принципа «четырех необходимостей» в качестве основного ориентира», – говорится в тексте Белой книги.
В документе подчеркивается совместная работа с Бразилией и государствами Глобального Юга. Стороны инициировали создание платформы «Друзья мира» для объединения усилий международного сообщества. Главная цель формата заключается в создании условий для прекращения боевых действий и запуска переговорного процесса.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре базовых принципа официальной позиции Пекина. Они подразумевают уважение суверенитета всех стран, соблюдение Устава ООН, внимание к обоснованным требованиям безопасности и поддержку любых шагов к мирному разрешению ситуации.
Ранее группа «Друзей мира» выразила озабоченность эскалацией украинского конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил последовательный подход китайской стороны.
Председатель КНР Си Цзиньпин исключил причастность своей страны к созданию этого кризиса.