Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
На торги выставили суда и компании бывших госслужащих Камчатки
Управление Росимущества по Камчатскому краю приступило к реализации первых лотов бывших камчатских чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
Арестованные приставами объекты находятся в порт-пунктах Паланы и Яры, а также в селе Манилы, передает ТАСС.
«Решением Ленинского районного суда города Владивостока в прошлом году в доход Российской Федерации было обращено 72 объекта недвижимости на территории Камчатского края, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.
«В июне на торги выставлено пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов. Это девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир», – указали в пресс-службе.
Имущество изъяли у бывших госслужащих Владимира Балакаева и Юрия Зубаря. Также активов лишился экс-руководитель морского торгового порта Петропавловска-Камчатского Александр Иванчей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года судебные приставы обратили в доход государства имущество бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря и других лиц.
Месяцем ранее Росимущество стало владельцем ООО «Камчатское морское пароходство» после решения суда по иску Генпрокуратуры.