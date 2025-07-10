Приставы обратили в доход государства имущество бывших камчатских чиновников

Tекст: Денис Тельманов

Судебные приставы обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам, передает ТАСС.

В ФССП сообщили: «Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам».

За Российской Федерацией теперь закреплены доли, ранее принадлежавшие должникам, в уставном капитале более 40 организаций, включая компании, связанные с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский.

В управлении ФССП на исполнении находятся 127 исполнительных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников региона и аффилированных с ними лиц и организаций – это 52 физических и 62 юридических лица.

Ранее, 23 мая, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства имущества, полученного с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства активы бывших чиновников Камчатки на сумму 16,7 млрд рублей. В состав взысканных активов вошли также объекты недвижимости.