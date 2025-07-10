По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.3 комментария
Приставы обратили в доход государства имущество бывших камчатских чиновников
Федеральная служба судебных приставов реализовала решение суда по изъятию активов экс-чиновников Камчатки, включая доли в порте Петропавловск-Камчатский.
Судебные приставы обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам, передает ТАСС.
В ФССП сообщили: «Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам».
За Российской Федерацией теперь закреплены доли, ранее принадлежавшие должникам, в уставном капитале более 40 организаций, включая компании, связанные с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский.
В управлении ФССП на исполнении находятся 127 исполнительных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников региона и аффилированных с ними лиц и организаций – это 52 физических и 62 юридических лица.
Ранее, 23 мая, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства имущества, полученного с нарушением законодательства о противодействии коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства активы бывших чиновников Камчатки на сумму 16,7 млрд рублей. В состав взысканных активов вошли также объекты недвижимости.