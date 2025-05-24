Суд изъял имущество экс-чиновников Камчатки на 16,7 млрд рублей

Tекст: Ирма Каплан

Судебное решение по иску Генеральной прокуратуры было принято в отношении основных ответчиков, среди которых бывшие чиновники Камчатского края: экс-заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Владимир Балакаев, зампредседателя правительства края Юрий Зубарь и депутат заксобрания Александр Иванчей, передает ТАСС.

«Суд постановил иску удовлетворить и обратить поименованные в иске объекты в доход государства», – сообщил источник агентства.

Согласно материалам дела, эти граждане через третьих лиц контролировали морской порт Петропавловска-Камчатского и группу компаний «Терминал», приобретали предприятия в Камчатском и Приморском краях и извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников.

Общая стоимость активов, которые были признаны приобретенными коррупционным путем, составила 16,7 млрд рублей. В доход государства обращены поименованные в иске объекты недвижимости и доли в компаниях.

В рамках обеспечительных мер суд ранее арестовал 25 жилых и нежилых зданий и 17 земельных участков площадью около 40 тыс. кв. метров. Кроме этого, арестовано имущество, принадлежащее бывшим чиновникам, членам их семей и аффилированным компаниям.



