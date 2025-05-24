  • Новость часаМоскалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
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    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    10 комментариев
    24 мая 2025, 02:46 • Новости дня

    Суд изъял имущество экс-чиновников Камчатки на 16,7 млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства активы бывших чиновников Камчатки на сумму 16,7 млрд рублей, включая объекты недвижимости.

    Судебное решение по иску Генеральной прокуратуры было принято в отношении основных ответчиков, среди которых бывшие чиновники Камчатского края: экс-заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Владимир Балакаев, зампредседателя правительства края Юрий Зубарь и депутат заксобрания Александр Иванчей, передает ТАСС.

    «Суд постановил иску удовлетворить и обратить поименованные в иске объекты в доход государства», – сообщил источник агентства.

    Согласно материалам дела, эти граждане через третьих лиц контролировали морской порт Петропавловска-Камчатского и группу компаний «Терминал», приобретали предприятия в Камчатском и Приморском краях и извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников.

    Общая стоимость активов, которые были признаны приобретенными коррупционным путем, составила 16,7 млрд рублей. В доход государства обращены поименованные в иске объекты недвижимости и доли в компаниях.

    В рамках обеспечительных мер суд ранее арестовал 25 жилых и нежилых зданий и 17 земельных участков площадью около 40 тыс. кв. метров. Кроме этого, арестовано имущество, принадлежащее бывшим чиновникам, членам их семей и аффилированным компаниям.


    23 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Служба безопасности Украины заявила о национализации 176 сельскохозяйственных участков, ранее принадлежавших гражданам России.

    Как сообщили в СБУ, речь идет о земельных наделах общей площадью почти 100 гектаров, находившихся в окрестностях Киева и доставшихся россиянам по наследству до февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении СБУ говорится: «СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины».

    В ведомстве добавили, что по украинским законам иностранные граждане не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения на Украине. Теперь все выявленные участки переданы под управление Госгеокадастра страны.

    Напомним, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для повышения оборонных расходов и усиления экономического давления на Россию.

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    23 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

    Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по проведению масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

    Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

    «Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

    Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

    Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

    Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    23 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России передать проект соглашения после завершения обмена пленными, подчеркнув приверженность договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

    Он отметил, что к этому времени Россия завершит подготовку данного документа, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Москва активно работает над второй частью договоренностей, которая предполагает подготовку обеими сторонами собственных проектов документа, отражающих условия достижения устойчивой и всеобъемлющей договоренности по урегулированию.

    Глава МИД добавил, что Россия привержена договоренностям, достигнутым в Стамбуле между российской и украинской делегациями, и завершается работа по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу».

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

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    23 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    МВД: Два человека погибли и 10 пострадали при ДТП на трассе М12

    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    Tекст: Ирма Каплан

    Женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе М12, сообщает региональное управление МВД уточненную информацию.

    Вечером пятницы на 68-м километре трассы М12 произошло столкновение микроавтобуса с детьми и стоящей на дороге автомашины, по данным областного МВД, женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали, передает ТАСС.

    Ранее Минздрав региона сообщал, что на месте ДТП работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф.

    Задействован вертолет санитарной авиации.

    В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье статье 238 УК России – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребенка в ДТП.

    «Предварительно установлено, что сегодня на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей», – уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области в этот день грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Березовском Свердловской области, четырехлетняя девочка погибла.

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    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

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    23 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Посол исключил проведение встречи по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин исключил проведение встречи по урегулированию конфликта на Украине на территории конфедерации.

    В российском посольстве в Швейцарии считают бессмысленным обсуждение организации переговоров по украинскому конфликту на территории конфедерации из-за позиции швейцарских властей, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас отсутствуют реальные предпосылки для проведения переговоров в Швейцарии.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по вопросам урегулирования с Киевом пока не определены, но Украина согласилась на второй раунд. При этом Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, указав на религиозные противоречия.

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    23 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии договоренности о новом месте переговоров с Киевом

    Песков сообщил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной

    Кремль заявил об отсутствии договоренности о новом месте переговоров с Киевом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Киев не согласовали место для проведения нового раунда переговоров, решение должно приниматься двумя сторонами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что решение о площадке для переговоров должно приниматься обеими сторонами, в настоящее время договоренности по этому вопросу отсутствуют, передает ТАСС.

    Песков добавил, что когда наступит подходящее время, тогда и будет принято соответствующее решение.

    Между тем, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выбор Ватикана в качестве возможной площадки для переговоров России и Украины является неэлегантным. Он подчеркнул, что обсуждение вопросов православия на католической территории может вызвать сложности. Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов,

    Ранее в ЕС допустили второй раунд переговоров России и Украины в конце мая. В качестве одной из площадок для переговоров рассматривается Ватикан.

    Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.



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    23 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров подтвердил проведение второго раунда переговоров с Киевом

    Глава МИД России Лавров подтвердил проведение второго раунда переговоров с Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готовит проект мирного меморандума, сроки и место новых переговоров по вопросам урегулирования с Киевом пока не определены, но Украина согласилась на второй раунд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта состоится, работа над соответствующим меморандумом находится на продвинутой стадии, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона подтвердила участие во втором раунде, назвав это «позитивным развитием».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона активно работает над текстом меморандума и в любом случае передаст его украинским коллегам. По его словам, неизвестно, в какой стадии находится подготовка документа у Киева, однако со стороны Москвы работа уже практически завершена.

    Лавров отметил, что сейчас нет никаких идей относительно времени и локации встречи, и напомнил, что в информационном пространстве по этому поводу много домыслов.

    Глава МИД России также заявил, что Москва всегда была готова к переговорам, направленным на поиск долгосрочного и устойчивого мира, который исключает угрозы безопасности России. По словам Лаврова, ключевой задачей переговоров должно стать создание мирного договора, не допускающего дискриминации русских и русскоязычных на Украине и обеспечивающего справедливый порядок без ущемления прав.

    Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

    Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.

    Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, указав на религиозные противоречия.

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    23 мая 2025, 22:30 • Новости дня
    Военкор Руденко сообщил о начале действий по освобождению Купянска

    Военкор Руденко: Начались активные действия по освобождению Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале активных действий по освобождению города Купянска Харьковской области.

    Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале активных действий в районе Купянска в Харьковской области.

    «Купянск! Началось движение по освобождению города», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в этот день сообщил, что российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области. Он добавил, что его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии.

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    23 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости законов «хунты Зеленского» на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не позволит закрепить на Украине законы, принятые нынешним киевским руководством.

    Лавров выступил с заявлением на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Глава МИД отметил, что Россия не допустит, чтобы на Украине действовали законы, которые приняла «хунта Владимира Зеленского», передает ТАСС.

    «Если так называемое правительство, по большому счету хунта Зеленского, если они рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, – это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае», – заявил Лавров.

    Кроме того, Лавров затронул тему событий в Буче, выразив мнение, что ООН знает правду о случившемся, но боится ее озвучить. Он назвал ситуацию в Буче очередным примером «вранья и покрывательства» и напомнил, что в 2022 году российские войска вышли из пригорода Киева Буча по просьбе Запада, в ожидании подписания мирного соглашения. Позже, по его словам, там были обнаружены тела людей, о которых сообщил телеканал Би-би-си, после чего Запад ввел новые санкции против России.

    Лавров также отметил, что Россия направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой расследовать произошедшее, однако ответа не получила уже длительное время.

    В пятницу Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Зеленского.

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    23 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Белоруссия обеспечила обмен пленными между Россией и Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Белорусская сторона, как и ранее, обеспечивает проведение обменов военнопленными между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    По ее словам, все подобные обмены ранее происходили на территории Белоруссии с согласия руководства обеих стран, передает ТАСС.

    «Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее обеспечивались и осуществлялись на территории Беларуси. С согласия руководства России и Украины. Обеспечим и в этот раз», – заявила Эйсмонт.

    Она также подчеркнула, что Минск не выступает посредником в этих процессах. По словам Эйсмонт, Белоруссия никогда не брала на себя роль посредника и не собирается этого делать в будущем.

    Напомним, в пятницу Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

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    23 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о рассмотрении Ватикана площадкой для переговоров

    Сибига заявил о рассмотрении Ватикана возможным местом встречи делегаций

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Ватикан по-прежнему рассматривается как место возможных технических переговоров между Киевом и Москвой.

    Киев по-прежнему считает Ватикан потенциальным местом для проведения встречи между представителями Украины и России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

    «Нами – да. Мы благодарны лично папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это», – сказал Сибига.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, отметив религиозные противоречия, когда двум православным странам придется обсуждать на католической территории вопросы, касающиеся православия на Украине.

    При этом посол России в Швейцарии Сергей Гармонин исключил проведение встречи по урегулированию конфликта на Украине на территории конфедерации.

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    24 мая 2025, 02:31 • Новости дня
    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

    Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
    @ Пресс-служба Госдумы России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобожденные из украинского плены жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), где после дороги смогли отдохнуть и встретиться с близкими, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

    Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

    «На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу,  сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

    Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    23 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Белгородской областью

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские системы ПВО вечером сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в военном ведомстве.

    Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили: «23 мая текущего года около 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области». О пострадавших или разрушениях в регионе информация не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, однако средства противовоздушной обороны эффективно ей противостоят. Россия пообещала дать адекватный ответ на массированные террористические атаки, но в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

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    23 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Лавров сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха
    Лавров сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха
    @ Andrey Kotliarchuk/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр иностранных дел России заявил о тревожных исторических параллелях между нынешней стратегией Германии по укреплению вооруженных сил и действиями нацистского режима.

    Планы современного руководства Германии по наращиванию военной мощи и превращению бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы весьма напоминают политику Гитлера, заявил Сергей Лавров на конференции по историческим южнорусским землям, сообщает ТАСС.

    Министр обратил внимание на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно подчеркнул на заседании Бундестага первостепенную важность усиления бундесвера и пообещал обеспечить все необходимые финансовые ресурсы для достижения этой цели.

    Лавров подчеркнул, что самая сильная армия Европы уже существовала в истории – ею обладал Гитлер, проведя историческую параллель между действиями нынешнего немецкого правительства и политикой Третьего рейха. Также он отметил высказывание Мерца, который, оправдывая милитаризацию, заявил о якобы планах России захватить Европу после Украины. По мнению главы МИД, такие утверждения больше говорят о планах самого Мерца, который, по словам Лаврова, «по Фрейду, сам бы так поступил, потому что ему нужно не защитить своих соотечественников, а земли захватить и начать их эксплуатацию».

    Глава российского внешнеполитического ведомства заключил, что Европа переживает глубокий кризис безопасности, активно обсуждает милитаризацию, а ведущую роль в этих дискуссиях занимает Германия. По его словам, нацистские инстинкты в Европе оказались очень живучими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина.

    Сергей Лавров ранее заявил, что Мерц показывает свой цинизм, говоря о необходимости лидерства Германии в Европе.

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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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