Украинец Волков выбыл из выборов в совет ISU в первом раунде

Украинец Волков не прошел в совет ISU по фигурному катанию

Tекст: Мария Иванова

Украинец Александр Волков не прошел первый этап отбора на выборах в совет Международного союза конькобежцев по фигурному катанию, передает РИА «Новости». Конгресс организации проходит на испанском острове Тенерифе.

В первом раунде голосования Волков уступил десяти кандидатам, среди которых представители Люксембурга, Австралии, Финляндии, Франции, Японии, США, Канады, Венгрии, Британии и Италии. По итогам четырех этапов в совет вошли Тина Лундгрен, Тацуро Мацумура, Бенуа Лавуа, Фабио Бьянкетти и Сюзан Линч. Венгр Дьерд Елек занял пост первого вице-президента.

Ранее в пятницу российский спортсмен Александр Кибалко победил на выборах вице-президента Международного союза конькобежцев.

В прошлом году организация включила отечественных фигуристов в списки участников олимпийского отборочного турнира.