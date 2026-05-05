Bloomberg: Партия премьера Моди захватила последний оплот индийской оппозиции

Оппоненты Моди Сталин и Бенерджи лишились постов по итогам выборов в Индии

Tекст: Мария Иванова

Индийский премьер Нарендра Моди укрепил свои позиции после крупных побед правоцентристской партии BJP на региональных выборах, пишет Bloomberg.

Впервые за десятилетия BJP выиграла в восточном штате Западная Бенгалия, завершив 15-летнее правление главного министра Маматы Бенерджи, считавшейся самым заметным оппонентом Моди к выборам 2029 года.

В индустриальном Тамилнаде избиратели отвергли главного министра М. К. Сталина, отдав предпочтение популярному киноактеру С. Джозефу Вияю.

Моди заявил, что итоги голосования отражают неприятие со стороны граждан политики поблажек меньшинствам и насилия: «Избиратели выступили против «умиротворения меньшинств и насилия». Он пообещал уделить приоритетное внимание безопасности женщин, созданию рабочих мест для молодежи и борьбе с нелегальной миграцией, отметив, что на фоне мировых конфликтов, включая войну в Иране, Индия чувствует себя относительно устойчиво. Победа BJP в Западной Бенгалии, третьем по влиянию штате в нижней палате парламента, усиливает влияние партии и в верхней палате.

По данным издания, за три недели до выборов Избирательная комиссия пересмотрела списки избирателей в Западной Бенгалии, исключив 9 млн человек, что составило почти 12% электората. Глава МВД Амит Шах объяснил это борьбой с фиктивными избирателями и нелегальными мигрантами, тогда как оппозиция обвинила партию Моди в избирательной чистке, затронувшей главным образом бедных и мусульман. Эксперт по индийской политике Ниланжан Мукхопадхьяй заявил о необходимости дальнейшего расследования влияния этой ревизии на результат.

После неудачи на национальных выборах 2024 года, когда BJP впервые не смогла получить парламентское большинство, партия и ее союзники последовательно наращивали влияние в штатах. Они выиграли выборы в Махараштре и Харьяне, сохранили власть в Бихаре и получили контроль над столичным Дели. Аналитики считают, что нынешние успехи дают Моди шанс вернуться к спорным реформам, включая введение единого гражданского кодекса взамен системы религиозных и обычных норм в семейном праве.

Собеседники Bloomberg отмечают, что победа в Западной Бенгалии, которую один из экспертов назвал «последним оплотом» оппозиции на востоке, символизирует возврат к доминированию BJP на национальной арене. На фоне результатов выборов индийский фондовый рынок вырос, особенно акции компаний группы Adani, тесно увязавших свою стратегию с целями развития, декларируемыми правительством Моди. По оценкам политологов, расширение контроля партии над штатами может создать более благоприятные условия для инициатив премьера, включая идею одновременного проведения национальных и региональных выборов, чему жестко противостоят оппозиционные силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией Нарендры Моди получил большинство мест в нижней палате парламента Индии на выборах 2024 года. После этих выборов партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест, ниже порога для формирования правительства в одиночку. Аналитики в Москве тогда отмечали ослабление власти Моди на фоне провала его лозунга «Теперь 400!» и утраты прежнего единоличного большинства.