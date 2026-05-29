Ночная атака беспилотников повредила детский сад в Волгограде
В ходе налета украинских беспилотных летательных аппаратов в дошкольном учреждении Волгограда были выбиты стекла, сообщила администрация города.
В Краснооктябрьском районе Волгограда из-за атаки беспилотных летательных аппаратов пострадало здание детского сада № 357, указала администрация в Max.
Ударная волна повредила остекление в нескольких помещениях.
Специалисты оперативно устранили последствия инцидента и убрали разбитые стекла. Дошкольное учреждение открылось утром без изменения графика.
Помещения, где были выбиты окна, временно закрыты для посещения. Образовательный процесс продолжается в безопасной части здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе Волгограда.