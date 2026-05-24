Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Силы ПВО уничтожили ночью более 30 дронов ВСУ над регионами страны
Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации силами ПВО в ночь на воскресенье 33 дронов над 12-ю регионами страны.
«В период с 20.00 мск 23 мая до 7.00 мск 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским крем и Республикой Крым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу уничтожили 348 украинских беспилотников. Атака дронов ВСУ вызвала пожар на 800 кв. м во Владимирской области.