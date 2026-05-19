В Историческом музее в Москве показали 17-серийный ИИ-мультфильм о Александре Суворове

Tекст: Тимур Шайдуллин

Масштабный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В анимационном сериале создатели соединили историческую реконструкцию, возможности искусственного интеллекта и традиции классического художественного повествования. Картина рассчитана на 17 серий, пишет РИА «Новости».

В основу мультфильма легла книга историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск» и более 100 рисунков художников-графиков XIX века. По иллюстрациям Александра Жуковского, Рудольфа Коцебу и Тараса Шевченко в XIX – начале XX века русское общество изучало историю Суворова. В сериале звучит музыка «русского барокко» и оригинальные композиции, написанные специально для проекта.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал героя анимации образцом служения: «Суворов – образец воина, солдата, командира и русского патриота... Он – гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного».

Руководитель проекта Наталия Осипова отметила, что полководец давно заслуживал статуса главного героя российской анимации и сравнила его с «воинским Пушкиным», подчеркнув, что работать с таким персонажем и честь, и большая ответственность.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов заявил, что исторические проекты помогают не только говорить о прошлом, но и формировать культурную идентичность, связывать поколения и пробуждать интерес к отечественной истории у молодой аудитории. Он подчеркнул, что фонду важно поддерживать инициативы с серьезной исследовательской базой, которые рассказывают о наследии современным, визуально выразительным и технологичным языком.

Все 17 серий по итогам проекта войдут в экспозицию Государственного исторического музея. Посмотреть мультсериал можно на страницах проекта во ВКонтакте и на платформе RuTube.

Ранее украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и такие фигуры, как полководец Александр Суворов, проявлением «российского империализма». А власти Киева переименовали десять улиц с именами российских деятелей, включая полководца Александра Суворова.