Харьковская автоблогерша нажилась на военных машинах для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Масштабную схему контрабанды автомобилей раскрыли на Украине, передает РИА «Новости».

В офисе генпрокурора сообщили: «Разоблачена масштабная схема контрабанды автомобилей, которую организовала известная харьковская автоблогер – руководитель благотворительного фонда. Прикрываясь помощью армии, она наладила бизнес на перепродаже транспортных средств, предназначенных для фронта».

По данным ведомства, подозреваемая завозила на Украину машины из зарубежной Европы. Автомобили оформлялись как гуманитарная помощь для ВСУ, однако вместо передачи военнослужащим продавались.

Следователи задокументировали контрабанду целого «автопарка», в который вошли внедорожники и микроавтобусы.

Отмечается, что общая рыночная стоимость только девяти установленных автомобилей превышает 1,6 млн гривен, что эквивалентно 36,3 тыс. долларов.

Кроме того, на балансе благотворительного фонда числятся 379 автомобилей, происхождение и назначение которых сейчас проверяются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах выявили десятки нелегальных авторынков с продажей машин погибших военнослужащих ВСУ.

Пленный украинский военнослужащий Николай Герман заявил о присвоении сотрудниками украинских ТЦК автомобилей, поступающих как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

В Одессе и Николаевской области прокуратура Украины выявила схемы незаконного использования гуманитарных генераторов и автомобилей с ущербом более 2,2 млн гривен.