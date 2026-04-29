Политолог Шеслер: Кому-то на Украине придется взять ответственность за уступку территорий

Tекст: Анастасия Куликова

«Украинский парламент – это орган, который состоит из депутатов, пришедших в Раду для того, чтобы зарабатывать деньги. Эти люди – не политические деятели, которые защищают интересы населения и общества. Это «коррупционные решалы», которые хотят набить карманы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

«Однако с 2022 года их фактически лишили такой возможности: большинство финансовых потоков проходит мимо», – напомнила она. Собеседница назвала это одной из причин, почему многие законодатели хотят сложить с себя полномочия. Причем, желающие встречаются как в «Слуге народа», так и в «Европейской солидарности».

Еще одна причина – общественное мнение. «ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный «удар» примет на себя Верховная рада – единственный условно легитимный орган в стране», – рассуждает политолог.

Шеслер допускает, что найдутся те, кто станет обвинять парламентариев в предательстве и измене национальным интересам. «Многие депутаты этого боятся. Они не хотят принимать на себя ответственность, при этом не получая взамен какой-то финансовой награды», – уточнила спикер.

По ее мнению, заявление Ларисы Билозир, в котором озвучена эта проблема, адресовано в первую очередь Владимиру Зеленскому. «Речь идет о том, что Зеленскому не удастся переложить всю ответственность за принятие решений на Верховную раду, а самому остаться беленьким и чистеньким», – считает политолог.

На этом фоне она упомянула комментарий Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» по поводу выполнения Киевом минских договоренностей. «Кому-то на Украине все же придется взять на себя ответственность. Вероятно, им окажется Зеленский. На это намекают и в Европе», – отметила Шеслер.

«Если же дойдет до ратификации возможного соглашения между Россией и Украиной в Раде, то, я думаю, представители фракции Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) или Юлии Тимошенко могут проголосовать против, представив себя «непримиримыми патриотами», – заключил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир заявила, что многие парламентарии хотят сложить мандаты. Причина – законодатели опасаются, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, предусматривающего потерю Украиной территорий, уточнила Билозир.

«Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? <...> Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – сказала она. По ее словам, численность парламента сокращается. «Люди хотели 300 депутатов… Сейчас их уже около 390, и депутатов становится все меньше и меньше», – отметила парламентарий.

Заявление Билозир последовало после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется признать потерю части своей территории. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», – сказал политик.

По его мнению, когда Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу». Впрочем, как указал Мерц, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.

В Киеве заявление немецкого канцлера об уступках территорий сочли ультиматумом Владимиру Зеленскому. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель пишет: «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе… Это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего».

Как отмечает Berliner Zeitung, европейский союз увеличил политическое давление на руководство Украины после согласования пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро. «Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, – а США уходят, – надвигается следующий кризис», – говорится в материале.

Напомним, в марте Верховная рада – единственный легитимный орган власти на Украине – не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Зеленский грозился обсудить изменение норм мобилизации для отправки парламентариев на фронт, если они не будут выполнять свои обязанности.

Отметим, фракция Зеленского «Слуга народа» на выборах 2019 года смогла провести в Раду 254 депутата из 450 и поставить исторический рекорд. Однако с тех пор во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226, при этом среди них есть еще и «мертвые души».

Не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. Газета ВЗГЛЯД писала, что на фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся.