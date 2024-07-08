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    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    48 комментариев
    8 июля 2024, 05:13 • Новости дня

    Военкомы начали использовать «скорые» для отлова призывников на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военкомы используют машины скорой помощи для отлова мужчин призывного возраста, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, украинское сопротивление часто присылает фотографии карет скорой помощи с военными номерами. В них сидят сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и отлавливают людей по городам Украины, передает РИА «Новости».

    Также Сергей Лебедев отметил, что есть много фотографий, сделанных в разных городах Украины, на которых видны «скорые», стоящие рядом с военкоматами в Одессе.

    Кроме того, координатор николаевского подполья рассказал, что в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызовы такси, а также расспрашивать о родителях маленьких детей, играющих на площадках возле дома.

    Напомним, в конце июня подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине.


    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    7 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф» под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС) «Жираф» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, расчетом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф» в районе населенного пункта Южное в Одесской области, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции.

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    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    7 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России освободили Чигари в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия освободила населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника.

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    7 июля 2024, 14:59 • Новости дня
    Стало известно о бегстве с Украины бизнес-партнера Коломойского

    «Страна»: Бизнес-партнер Коломойского Боголюбов мог нелегально выехать с Украины

    Стало известно о бегстве с Украины бизнес-партнера Коломойского
    @ кадр из видео,EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник издания, Боголюбов не пересекал границу официально, то есть либо он мог выехать не через официальные пункты пропуска, либо использовать паспорт на другое имя, передает ТАСС.

    Ранее Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением украинским предпринимателем Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас).

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    7 июля 2024, 06:55 • Новости дня
    Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow

    Tекст: Антон Антонов

    В России специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые западные страны передают Украине, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    Кумулятивная часть Storm Shadow цилиндрической формы, длина и диаметр – около полуметра, носовая часть выполнена в форме воронки, направленной внутрь корпуса.

    «Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть – колпак, потом – первичный заряд и потом – основная боевая часть», – приводит слова инженера РИА «Новости».

    После того, как в результате «первичного пробития» за счет кумулятивного эффекта в цели возникают отверстия, в них попадает «инерционная боевая часть», после чего следует взрыв. Удалось определить «глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности». Кроме того, специалисты выяснили, «какие применяются датчики».

    Указывается, что изучение Storm Shadow российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

    Напомним, в Минобороны России заявили, что ЗРК «Тор-М2» отлично справляется с уничтожением ракет Storm Shadow. В апреле серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow. Модернизированные С-400 также отлично зарекомендовали себя и в случае перехвата низколетящих скоростных малозаметных целей – таких как крылатые ракеты семейства Storm Shadow.

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    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

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    7 июля 2024, 07:58 • Новости дня
    Детонация взрывоопасных объектов началась в Воронежской области из-за БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько БПЛА были обнаружены и сбиты над территорией Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в результате падения обломков БПЛА на одном из складов начался пожар, в Подгоренском районе «началась детонация взрывоопасных объектов». Сообщается, что «никто из граждан не пострадал». В ликвидации ЧС задействованы оперативные службы и военные.

    Напомним, средствами ПВО над территорией Белгородской области сбиты семь украинских беспилотников самолетного типа.

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    7 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    В Киеве допустили полное падение энергетики на Украине зимой

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже этой зимой энергосистема Украины может не выдержать и полностью рухнет, такое предположение сделал эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.

    По мнению эксперта, существует ряд сценариев на предстоящую зиму. Главное ожидание заключается в том, что специалистам удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. При таком раскладе отключение электроэнергии может длиться до 12 часов в сутки, передает РИА «Новости».

    Если же такой сценарий не сработает, то при негативном раскладе удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И в случае сильного холода может произойти «падение энергосистемы».

    Ранее сообщалось, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    7 июля 2024, 15:45 • Новости дня
    Неизвестных погибших военных захоронили с почестями в ЛНР

    Захоронение останков 20 неизвестных военнослужащих состоялось у мемориала в Луганске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония захоронения останков 20 военных, личности которых пока не установлены, состоялась у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске, сообщили СМИ.

    Как пишет Луганский информационный центр, останки были обнаружены новым отделом военной комендатуры ЛНР, который занимается поиском тел погибших.

    Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока рассказала, что в настоящее время проводится экспертиза ДНК погибших, чтобы установить их имена.

    Старший помощник руководителя СК по ЛНР Елена Марковская добавила, что одним из главных направлений деятельности ведомства является увековечение памяти погибших защитников Отечества.

    «Одним из главных направлений деятельности Следственного комитета России является увековечение памяти наших соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и тех, кто отстаивал волеизъявление жителей Донбасса. Мы сделаем все возможное, чтобы на тех безымянных плитах появились имена наших героев», – заверила она.

    Напомним, в ноябре 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко открыли в поселке Видное-1 обновленный мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса».

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    7 июля 2024, 08:27 • Новости дня
    Российские бойцы подбили Bradley под Часовым Яром

    Бойцы ВС России, подбив Bradley под Часовым Яром, взяли трофейный РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, при помощи дронов подбили американскую БМП Bradley с экипажем и, забрали с нее трофейный РЭБ, рассказал командир штурмовой группы данной бригады с позывным Кучер.

    По его словам, российский расчет БПЛА подбил Bradley под Часовым Яром и когда появилась возможность, осмотрел БМП и «затрофеил» очень нужный в хозяйстве комплекс РЭБ, который бойцы сняли с башни, передает РИА «Новости».

    Кучер рассказал также, что при атаке дронов на машину экипаж украинского БМП погиб.

    Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин заявил, что ВСУ покинули район «Канал» в городе Часов Яр.

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    7 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    Автомобиль украинского военного сожгли в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного, сообщает издание «Страна».

    По сообщению издания, на Оболони в Киеве, во дворе дома ночью сожгли автомобиль военного, приехавшего на операцию в Киев, полностью сгорела передняя часть микроавтобуса Volkswagen, передает РИА «Новости».

    Ранее в Одессе подожгли машину сотрудника военкомата.

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    7 июля 2024, 18:55 • Новости дня
    Москалькова обратилась к Лубинцу для проверки сообщений об убийстве российского пленного

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

    Она отметил, что соответствующая информация появилась в СМИ. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права и что виновные должны понести строгое наказание.

    Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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