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Военкомы начали использовать «скорые» для отлова призывников на Украине
Украинские военкомы используют машины скорой помощи для отлова мужчин призывного возраста, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, украинское сопротивление часто присылает фотографии карет скорой помощи с военными номерами. В них сидят сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и отлавливают людей по городам Украины, передает РИА «Новости».
Также Сергей Лебедев отметил, что есть много фотографий, сделанных в разных городах Украины, на которых видны «скорые», стоящие рядом с военкоматами в Одессе.
Кроме того, координатор николаевского подполья рассказал, что в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызовы такси, а также расспрашивать о родителях маленьких детей, играющих на площадках возле дома.
Напомним, в конце июня подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине.