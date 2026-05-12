Гол Юрова не спас «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Колорадо»
«Колорадо» со счетом 5:2 обыграл «Миннесоту» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» одержал убедительную победу над «Миннесотой» со счетом 5:2 в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. В этой встрече голы за «Колорадо» забили Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Натан Маккиннон и Брок Нельсон. У «Миннесоты» отличились Данила Юров и Нико Штурм, причем результативную передачу при шайбе Юрова отдал Владимир Тарасенко.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в третий раз за десять матчей плей-офф остался без набранных очков, однако по-прежнему делит второе место среди лучших бомбардиров турнира с Куинном Хьюзом – у обоих по 14 очков. Лидирует Митч Марнер из «Вегаса» с 16 очками.
В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 3-1. Следующая, пятая, игра пройдет на домашней арене «Колорадо» ночью 14 мая по московскому времени.
Напомним, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф всухую обыграл «Лос-Анджелес». «Миннесота» же заняла третье место в своем дивизионе и прошла «Даллас» со счетом 4-2.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф «Миннесота» разгромила «Колорадо» со счетом 5:1.
Во второй игре противостояния хоккеисты «Колорадо» одержали победу с результатом 5:2.
В пятом матче первого раунда турнира «Миннесота» обыграла «Даллас» со счетом 4:2.