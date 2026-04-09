В Москве отправили под суд причастных к хищению 30 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов и участников преступного сообщества, восьми мужчин и одной женщины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по части первой, второй статьи 210 УК РФ, части четвертой статьи 159 УК РФ.

Следствие установило, что с января по октябрь 2023 года трое руководителей ячейки получали указания о поиске банковских карт. Злоумышленники находили в Красноярском крае местных жителей, готовых за вознаграждение предоставить свои платежные реквизиты. Шесть фигурантов дела выполняли роль дропперов, принимая на свои счета похищенные средства.

За свои услуги участники схемы оставляли себе 1-2% от украденной суммы. Остальные деньги они переводили в криптовалюту и отправляли главным организаторам мошенничества. Всего от действий преступников пострадали девять человек, а общий ущерб превысил 29,6 млн рублей.

