Разрушенный атакой США и Израиля иранский мост оперативно восстановили

Разрушенный ударами США и Израиля иранский мост восстановили за 40 часов
Движение поездов по стратегическому мосту в иранской провинции Кум полностью восстановили менее чем за 40 часов после недавней атаки.
Ремонтные бригады завершили работы на объекте в кратчайшие сроки, передает РИА «Новости».
«В срок менее чем за 40 часов этот маршрут вновь готов к использованию, и сообщение на этом важном железнодорожном пути восстановлено», – говорится в официальном заявлении.
Переправа Хафтдахане около села Таджхатун связывает Кум с южными регионами государства. Этот участок маршрута объединяет Ахваз, Малаер, Керманшах и Хоррамшахр, играя ключевую роль в перевозках. Седьмого апреля израильская армия отчиталась об ударах по восьми иранским путепроводам, которые якобы применялись для доставки оружия.
Атакованные объекты располагались вблизи Тегерана, Кереджа, Тебриза, Кашана и Кума. Вскоре американский лидер Дональд Трамп анонсировал двухнедельное прекращение огня по итогам договоренностей с Тегераном. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил согласие Вашингтона на инициативу из десяти пунктов и скорое начало переговоров в Исламабаде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, совместный удар США и Израиля разрушил ключевой мост около Тегерана.
Позже президент США объявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.
Для участия в мирных переговорах высокопоставленная иранская делегация прибыла в Исламабад.