Эксперт Бовт: Обвала нефтяных цен после сделки США и Ирана не случится
Последствия войны с Ираном вызвали рост цен на нефть и СПГ, но даже успешные переговоры США и Ирана не приведут к резкому снижению нефтяных котировок, сообщил политолог Георгий Бовт.
Бовт сообщил, что в случае, если США и Иран смогут достичь договоренностей, резкого обвала нефтяных цен не произойдет, сообщает «Российская газета». По его словам, шок для мировой экономики и энергетических рынков, вызванный войной против Ирана, быстро преодолеть не удастся даже при успешных переговорах между Вашингтоном и Тегераном.
Для России нынешняя ситуация оказалась выгодной: благодаря росту мировых цен на нефть и временной паузе в американских санкциях увеличились бюджетные доходы, что особенно важно на фоне их падения в начале года. В марте средняя цена на нефть Urals достигла 77 долларов за баррель, что существенно выше заложенных в бюджет показателей на 2026 год. Закрытие Ормузского пролива способствовало реализации российских запасов нефти, находившихся на хранении в море.
Ожидается, что в апреле поступления от налога на добычу нефти могут удвоиться до 700 млрд руб., что снизит бюджетное давление. По оценкам, при цене Urals 65 долларов и курсе 90 рублей за доллар бюджет России сможет получить дополнительно до 700 млрд руб. за год, а при цене нефти выше 80 долларов – до 3,5 трлн, при 100 долларах за баррель – почти 6 трлн, что практически решит проблему дефицита бюджета.
Восстановление поставок нефти и СПГ с Ближнего Востока может затянуться. До конфликта через Ормузский пролив проходило около 20% мирового объема нефти и СПГ. Даже если эмбарго на иранскую нефть будет снято, быстрый возврат к прежним объемам маловероятен, а «премия за риск» сохранится, поскольку сохраняется угроза новой эскалации, особенно если Иран закрепит контроль над Ормузом.
В странах Персидского залива нанесен значительный ущерб энергетической инфраструктуре. По данным Rystad Energy, затраты на восстановление уже достигли 25 млрд долларов, сильнее всего пострадали НПЗ и объекты переработки. Наиболее длительное восстановление ожидается в Бахрейне, где серьезно поврежден нефтеперерабатывающий завод. В целом страны-участники ОПЕК+ в регионе сократили нефтедобычу на 38% по сравнению с февралем 2026 года.
Ситуация с сжиженным природным газом еще сложнее: крупнейший катарский завод Ras Laffan потерял 17% мощностей, восстановление может занять до пяти лет. Европа, опасаясь дефицита, увеличила закупки российского СПГ – в первом квартале 2026 года экспорт проекта «Ямал СПГ» вырос на 17% год к году. Несмотря на планы Евросоюза полностью запретить импорт российского СПГ с 2027 года, на данный момент европейские страны продолжают использовать краткосрочные контракты.
Война также нарушила поставки удобрений и алюминия. Производство удобрений в регионе сократилось из-за перебоев с логистикой и работой заводов, и России открываются новые возможности на мировом рынке. В алюминиевой отрасли удары по заводам и перебои с поставками сырья поставили под угрозу до 9% мирового производства, полное восстановление может занять год и более.
Все прогнозы зависят от исхода переговоров США и Ирана, которые пока идут крайне сложно. Как подчеркивает Георгий Бовт, «обвального падения нефтяных цен не произойдет», поскольку неопределенность сохраняется, а ОПЕК+ будет осторожно следить за восстановлением стабильности рынка.
