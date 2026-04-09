Удар беспилотников уничтожил нагруженные западным оружием корабли под Одессой
В гавани города Измаил в Одесской области дроны-камикадзе атаковали корабли, доставившие бронетехнику и беспилотные аппараты для украинской армии из Европы.
Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».
Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.
По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.
Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.