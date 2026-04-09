Бывшего замначальника управления Минобороны приговорили к шести годам колонии
Экс-замначальника управления Минобороны Васенина приговорили к шести годам
Суд приговорил бывшего замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина к шести годам колонии и штрафу в 19,9 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Олега Васенина к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Васенин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Суд также назначил ему штраф в размере 19 млн 900 тыс. рублей и запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет. Как отмечается в сообщении Следственного комитета, доказательства вины собраны военными следователями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд наложил арест на имущество Олега Васенина стоимостью 200 млн рублей.
В марте этого года военный суд приговорил бывшего начальника отдела зенитного вооружения Минобороны Евгения Лайко к 11 годам колонии за взяточничество.
В конце прошлого года бывший начальник вещевого управления ведомства Владимир Демчик получил семь лет лишения свободы за аналогичное преступление.