Tекст: Елизавета Шишкова

Итконен на брифинге заявила, что работа над законом о запрете российской нефти продолжается. Однако, несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сроков представления инициативы пока нет, передает РИА «Новости».

По словам Итконен, Еврокомиссия намерена полностью вывести российские энергоносители с европейского рынка и поэтапно сокращает энергетическую зависимость от России.

Она подчеркнула: «На данном этапе я не могу назвать конкретные сроки, в частности в отношении поэтапного отказа от российской нефти. Работа продолжается, и внутри комиссии по этому вопросу уже принято политическое обязательство».

Параллельно Еврокомиссия продолжает подготовку к отказу от российского газа к 2027 году.

Ранее издание L'AntiDiplomatico сообщало, что Евросоюз отказался рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что апогеем европейской кампании с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России».

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.