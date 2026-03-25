  Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 07:56 • Новости дня

    L'AntiDiplomatico: ЕС отложил запрет на импорт нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз передумал рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщило издание L'AntiDiplomatico.

    Евросоюз отложил рассмотрение полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico. Первоначально планировалось принять соответствующее решение 15 апреля, однако теперь срок перенесён на неопределённое время.

    Причиной отсрочки стала напряжённость на Ближнем Востоке: Тегеран, реагируя на удары США и Израиля, временно ограничил проход судов через Ормузский пролив. Этот пролив играет ключевую роль в мировых поставках нефти. После событий цена нефти марки Brent выросла свыше 100 долларов за баррель, что вызвало беспокойство на энергетическом рынке Европы.

    По информации источника, законопроект о полном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года мог бы ещё сильнее дестабилизировать рынок. Аналитики отмечают, что европейские столицы не могут игнорировать столь высокий уровень цен и риски для энергетической безопасности.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен накануне сообщила, что точная дата публикации проекта запрета для ЕС пока неизвестна. Ожидается, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом ситуации в регионе и на мировом рынке нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия исключила план обсуждения запрета импорта российской нефти из повестки заседания.

    Стоимость нефти марки Brent на фоне конфликта вокруг Ирана поднялась до 112 долларов за баррель.

    Япония для стабилизации поставок приняла решение о выпуске сырья из государственных резервов.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    В ЕС упрекнули Германию за строительство «Северного потока»

    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Фон дер Ляйен: Отказ от газа из России в 2022 году ЕС пережил болезненно

    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    24 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Литве внезапно включили гимн СССР на выходе бойца ММА

    На турнире ММА в Литве включили гимн СССР вместо Survivor

    На турнире смешанных единоборств в Литве организаторы случайно поставили гимн СССР юному спортсмену вместо запланированной композиции.

    Литовский боец смешанных единоборств Ноюс Ягелавичюс оказался в центре внимания после выхода на бой под гимн СССР, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошёл во время одного из турниров по ММА, проходившего в Литве. Организаторы мероприятия заявили, что произошла ошибка диджея, который якобы перепутал музыкальные треки.

    Однако сам диджей утверждает, что флешку с музыкой для выхода ему передал непосредственно спортсмен. Представители клуба, за который выступает Ягелавичюс, заявили, что отправили организаторам обычную композицию для выхода на бой. По их словам, использование гимна СССР вместо оригинального трека стало неожиданностью.

    Как отмечается в сообщении, изначально 18-летний Ягелавичюс должен был выйти в октагон под песню Burning Heart группы Survivor. На записи с турнира видно, что вместо нее зазвучал советский гимн, что вызвало недоумение у зрителей и самого спортсмена.

    Ранее в Литве обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина, и жители выступили против их переименования. До этого, летом 2025 года в Вильнюсе самораспустилась государственная комиссия по десоветизации .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране формируется новая политическая сила, которая отстаивает идею налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    23 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Трамп может лишить Украину помощи из-за Ирана

    Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Брюссель не поддержит силовую операцию Вашингтона на Ближнем Востоке, пишут СМИ.

    Правительства стран ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит союзникам за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива, пишет Politico.

    По данным дипломатических источников, Трамп может полностью остановить поддержку Киева.

    Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе заявил, что война в Иране «не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине». При этом хозяин Белого дома ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил альянс в трусости за бездействие в регионе.

    Дипломаты указывают на риск дефицита ракет для систем ПВО Patriot, которые сейчас массово расходуются Эмиратами. В Брюсселе боятся возникновения ситуации, когда Вашингтон будет вынужден выбирать только один конфликт для ресурсного обеспечения, пожертвовав интересами Киева.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу разменять участие в конфликте в Ормузском проливе на помощь Украине. Европейские политики попытались надавить на главу Белого дома для возвращения к военной поддержке Киева. Политолог Александр Рар называл отказ ЕС от помощи Вашингтону следствием обиды на скрытность американского руководства.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Фицо предостерег от сомнений в победе Орбана на выборах

    Фицо предостерег от международных сомнений в победе Орбана на выборах

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения относительно возможных попыток поставить под сомнение победу Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу главы правительства Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости». На пресс-конференции по итогам заседания правительства Фицо заявил: «Если Виктор Орбан выиграет выборы, думаю, что будет попытка на международном уровне поставить под сомнение эти выборы. Так я думаю. Хочу предостеречь от таких попыток».

    Он подчеркнул, что при существующем уровне контроля и наблюдения невозможно сфальсифицировать итоги голосования. Фицо выразил уверенность в прозрачности избирательного процесса и призвал международных партнеров воздержаться от давления и подозрений после выборов в Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза невольно подыгрывают ему на национальных выборах.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы партии Орбана Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе». Также Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    23 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Ле Пен осудила выпады Мерца против Орбана на саммите ЕС

    Ле Пен назвала неприемлемыми выпады Мерца в адрес Орбана

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро.

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала недопустимыми слова канцлера Германии Фридриха Мерца о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, заблокировавшем новый пакет антироссийских санкций и выплату Украине крупного кредита, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ЕС Мерц назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и заявил о возможных последствиях для Венгрии.

    «Что я, наоборот, считаю спорным – так это то, что мы предоставляем право вето… но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», – отметила Ле Пен.

    Она также добавила, что свобода государства заключается в праве самостоятельно принимать решения, отметив неприемлемость давления на суверенные страны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт поддержит Украину по кредиту ЕС только при условии снятия ограничений на транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Ранее Виктор Орбан заявил о праве Будапешта заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.

    Орбан назвал остановку Киевом транзита российской нефти тяжким преступлением.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал это вето как пощечину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Фицо отметил нежелание ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    24 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

    Глава Евросовета Кошта заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

    Глава Евросовета Антониу Кошта в ходе выступления в парижском университете Science Po заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности в Европе.

    Евросоюзу в будущем предстоит обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности в Европе, заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время выступления в университете Science Po в Париже, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что географию изменить невозможно, а Россия всегда останется соседом Евросоюза. По его словам, европейские страны хотят видеть в России «мирного соседа».

    Глава Евросовета отметил, что такой диалог необходим для обеспечения долгосрочной стабильности и мира на европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

