    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    17 комментариев
    7 апреля 2026, 12:57 • Новости дня

    Вооруженное нападение совершено на консульство Израиля в Стамбуле

    Karar: Вооруженное совершено произошло на консульство Израиля в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате вооружённого нападения на консульство Израиля в Стамбуле пострадал один полицейский, детали происшествия уточняются.

    Вооруженное нападение произошло на консульство Израиля в Стамбуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Karar. В результате происшествия был ранен один сотрудник полиции.

    Газета Karar в соцсети сообщила: «На консульство Израиля было совершено нападение. Один полицейский получил ранения». Подробности о состоянии пострадавшего и личностях нападавших пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в так называемой зеленой зоне иракской столицы.

    6 апреля 2026, 11:46 • Новости дня
    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня

    Религиовед Лункин: Израиль может смягчить запрет СМИ наблюдать схождение Благодатного огня

    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Недопуск журналистов к схождению Благодатного огня в Иерусалиме объясним с точки зрения обеспечения безопасности. Медиа-составляющая церемонии не должна пострадать. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Судя по всему, запрет представителям СМИ присутствовать на схождении Благодатного огня касается в первую очередь иностранцев. Думаю, эти ограничения идут в «пакете» с ранее озвученным недопуском паломников и туристов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее отсекает себя от критики за то, что подверг опасности иностранные делегации в случае потенциальной атаки», – объяснил религиовед Роман Лункин.

    «Я трактую этот запрет, как менее спорный, чем скандальный недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Нынешнее ограничение можно рассматривать и как предупреждение Тель-Авива о повышенной опасности массовых мероприятий всем, кто захочет посетить прилегающие к святыне кварталы», – пояснил собеседник.

    «При этом, думаю, медиа-составляющая церемонии схождения Благодатного огня не очень пострадает. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ – в составе делегаций явно будут присутствовать сотрудники служб протокола различных епархий. Впрочем, не исключено, что в течение нынешней недели Тель-Авив немного смягчит запрет для журналистов в случае повышенного давления на Нетаньяху», – поделился мнением эксперт.

    Ранее стало известно, что представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу ­– 11 апреля. Причина состоит в ограничениях в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.

    Ранее израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате, без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены плача и мечети Аль-Акса.

    Ранее Роман Лункин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта.

    4 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Сухуме обсудили транспортный коридор в Армению через Абхазию и Грузию

    Абхазия предложила маршрут для ускорения товарооборота с Закавказьем и Турцией

    В Закавказье может появится новый транспортный коридор из России в Армению через Абхазию и Грузию, став альтернативой существующим маршрутам. В этом случае Абхазия станет важным логистическим узлом. Развитие транспортных возможностей региона обсудили на Абхазском международном экономическом форуме.

    На круглом столе по развитию логистики в рамках Абхазского международного экономического форума представители бизнеса и власти республики напомнили, что в 2025 году введен в действие припортовый контейнерный терминал в Очамчыре, который в тестовом режиме уже обработал несколько контейнерных поездов в направлении из России в третьи страны, в том числе в Турцию.

    Следующим шагом может стать запуск полноценного транспортного коридора через Абхазию и Грузию в Армению, который рассматривается как альтернатива перегруженному маршруту через Верхний Ларс. Сухуму это поможет получить новые грузопотоки, контракты и устойчивые доходы в бюджет.

    Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что в приоритете при создании коридора максимально эффективное использование уже существующих мощностей – порта Очамчыры и железной дороги до Псоу, а в перспективе – восстановление железнодорожного участка Очамчыра–Гал и моста для организации полноценного транзита и разгрузки действующих маршрутов.

    Заместитель гендиректора компании «Трансэкосистема» Октай Хазириши отметил интерес российского бизнеса к маршрутам через Абхазию. Сейчас компании выстраивают свою логистику в восточную Турцию через Азербайджан и Верхний Ларс, но готовы рассмотреть сквозной транзит через Абхазию. По его словам, новый маршрут при модернизации инфраструктуры может соответствовать контурам Закавказской железной дороги и обеспечить Абхазии дополнительные финансовые поступления.

    «В данный момент это все упирается в отсутствие инфраструктуры. То есть при наличии достройки, скажем так, или обустройства инфраструктуры на территории Абхазии соответствующей, то это, конечно, было бы интересно, как мы понимаем, из общения с потенциальными клиентами», – сказал Хазириши.

    Сейчас первоочередными задачами по развитию Очамчырского контейнерного терминала эксперты называют снятие базовых инфраструктурных ограничений и перевод сообщения с турецкими портами из тестового в регулярный формат.

    Ранее было объявлено, что аэропорт Сухума принял 312 рейсов с мая 2025 года.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»

    Лукашенко: Конфликт в Иране пора заканчивать

    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта в Иране.

    По словам Лукашенко, ни одна страна не способна победить Иран, учитывая его сложную географию и настроенность населения, передает БелТА.

    «Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать (конфликт)», – заявил белорусский лидер на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

    Он также считает, что израильским властям стоит задуматься о своей политике. Лукашенко призвал Израиль «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    4 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине, сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    По информации администрации президента Турции, в ходе визита планируется обсудить перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, а также двусторонние отношения между Киевом и Анкарой, передает РИА «Новости».

    Глава управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран уточнил, что во время встреч в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной, усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования в рамках Стамбульского процесса.

    Турецкие СМИ показали кадры приземления самолета украинского лидера в аэропорту Стамбула. Согласно информации из программы президента Турции, Зеленского официально встретят, после чего в рабочем офисе Эрдогана Долмабахче пройдут двусторонние переговоры.

    По итогам переговоров в Стамбуле проведение пресс-конференции не предусмотрено.

    Стоит отметить, что накануне, в пятницу, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с возможным урегулированием конфликта на Украине.

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нападения на гражданские суда в Черном море подрывают стабильность региона.

    4 апреля 2026, 19:11 • Новости дня
    Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море

    Эрдоган подчеркнул важность безопасности судоходства в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Зеленским обратил внимание на необходимость поддержания безопасного судоходства и энергетической стабильности в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о ключевом значении безопасного судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией для укрепления мира и стабильности в регионе.

    Также турецкий лидер отметил приоритет обеспечения энергетической безопасности и выразил намерение увеличить объем взаимной торговли с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее представители властей России выражали обеспокоенность по поводу угроз инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» и регулярно информировали об этом турецкую сторону. В последние месяцы фиксировались атаки украинских беспилотников на нефтяные танкеры у берегов Турции, что подтверждали источники в украинских спецслужбах. Российский МИД подчеркивал, что для Турции важно не допустить подобных инцидентов.

    Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за атак на торговые и гражданские суда.

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине.

    5 апреля 2026, 00:56 • Новости дня
    Полиция Израиля разогнала в Тель-Авиве митинг против военной операции в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Израиля разогнала антивоенный митинг в центре Тель-Авива, участники акции выступали против военной операции в Иране, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

    Акция проходила на площади Ха-Бима. Правоохранители сослались на нарушение правил военного времени, запрещающих массовые мероприятия численностью более 50 человек из-за угрозы ракетных обстрелов, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Участники манифестации заявили, что Верховный суд Израиля ранее разрешил проводить протесты численностью до 600 человек. Однако, по данным полиции, собрание превысило установленные лимиты. Полицейские потребовали разойтись, но часть протестующих отказалась подчиниться, после чего произошли столкновения. В результате инцидента десять человек задержаны за нарушение общественного порядка, заявили в пресс-службе полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что американская армия одержала победу над Ираном. США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    5 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели четырех человек из-за атаки Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиаудара израильских ВВС по району Джнах на южной окраине Бейрута по меньшей мере четыре человека погибли и еще 39 были ранены, сообщается в сводке Минздрава республики.

    По данным ведомства, число жертв может увеличиться, поскольку на месте продолжаются поисково-спасательные работы, передает ТАСС.

    Источник в государственном госпитале имени Рафика Харири рассказал, что несколько ракет попали в общежитие суданских рабочих, расположенное на улице Эль-Микдад. «Этот дом находится в 80 м от приемного отделения нашей больницы. Большинство погибших и пострадавших являются суданцами», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что за одни сутки в Ливане в результате израильских авиаударов по разным районам страны погибли 50 человек, 185 жителей получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта министерство здравоохранения Ливана представило данные о 1189 погибших и 3427 раненых от ударов израильской армии с 2 марта. Израильская авиация нанесла удар по пункту скорой помощи в городе Бинтджбейль на юге Ливана, в результате погиб один парамедик.

    6 апреля 2026, 15:01 • Новости дня
    Нетаньяху приказал армии Израиля продолжить удары по Ирану

    Кац: Нетаньяху приказал армии Израиля продолжить удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля получила распоряжение от премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжать нанесение ударов по иранской инфраструктуре, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Слова Каца распространила пресс-служба министерства обороны, передает РИА «Новости».

    «Премьер Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжать со всей силой атаковать национальную инфраструктуру... в Иране», – заявил министр.

    Ранее израильская армия заявила об убийстве командира артиллерии сил «Кудс» КСИР.

    Израиль провел новую серию ударов по Тегерану.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    6 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    СМИ: В аэропорту Стамбула автомобиль врезался в самолет авиакомпании из России

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажиры рейса Стамбул – Москва провели ночь в аэропорту из-за того, что автомобиль врезался в самолет российской авиакомпании, рейс задержали более чем на 10 часов.

    В аэропорту Стамбула автомобиль столкнулся с самолетом российской авиакомпании «Победа». Из-за этого рейс, который должен был отправиться в Москву 5 апреля в 19.25, задерживается на 10 часов.

    Изначально причиной задержки называли закрытие воздушного пространства над южными регионами России из-за атаки беспилотников, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Осторожно, новости».

    Около трех часов ночи пассажиров посадили в самолет, однако вскоре вернули обратно в терминал. Позже представители авиакомпании сообщили, что причиной задержки стало столкновение самолета с транспортным средством на территории аэропорта. Туристы перед посадкой услышали, что проблему устранили, но затем им объявили, что рейс отменен из-за обнаруженных серьезных повреждений воздушного судна.

    Пассажирам не предоставили гостиницу, многие из них спят на полу в аэропорту, отмечают СМИ. Путешественники выразили недовольство тем, что за время ожидания им всего один раз предложили воду.

    Ранее самолет турецкой авиакомпании AJet, летевший из Стамбула в Петербург, вернулся в аэропорт отправления из-за ухудшения самочувствия пилота.

    6 апреля 2026, 11:21 • Новости дня
    Аэропорт Стамбула опроверг задержку рейса в Москву из-за аварии

    Tекст: Вера Басилая

    В Международном аэропорту Стамбула опровергли появившуюся информацию о масштабной задержке рейса в Москву из-за инцидента с автомобилем, якобы врезавшимся в самолет.

    Международный аэропорт Стамбула опроверг информацию о крупной задержке рейса в Москву из-за инцидента с автомобилем, который якобы врезался в самолет, передает РИА «Новости».

    В справочной службе аэропорта заявили: «Такой ситуации нет. Операции в аэропорту продолжаются в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, информации о масштабных сбоях нет».

    Представитель воздушной гавани уточнил, что некоторые задержки действительно случаются, однако в большинстве случаев они связаны с повышенными мерами безопасности. В частности, на работу аэропорта могут повлиять процедуры проверки, связанные с угрозами атаки беспилотников.

    Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Стамбула автомобиль столкнулся с самолетом российской авиакомпании «Победа», рейс в Москву задержался более чем на 10 часов.

    7 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, двое напавших ликвидированы, один ранен.

    Двое полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

    Как сообщает телеканал, трое неизвестных в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по зданию консульства. Двое нападавших были ликвидированы в ходе операции, еще один получил ранение, уточняет CNN Turk.

    На месте происшествия продолжается спецоперация, территория вокруг консульства оцеплена, правоохранители проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошло вооруженное нападение на консульство Израиля.

    7 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков

    Посол США Хакаби сообщил об участии «Моссада» в спасении американских летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Операция по спасению двух американских летчиков, находившихся на борту сбитого над Ираном истребителя F-15E, прошла при непосредственном участии разведывательной службы «Моссад» и армии Израиля, сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил благодарность за беспрецедентную помощь, оказанную ВС США и разведке в операции по спасению экипажа нашего самолета в Иране, передает ТАСС.

    «Армия обороны Израиля и "Моссад" оказали большое содействие миссии», – написал Хакаби на своей странице в соцсети.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    6 апреля 2026, 06:29 • Новости дня
    Разлив реки Мерич затопил дорогу и поля в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильные осадки на северо-западе Турции привели к разливу реки Мерич, вода дошла до дороги Эльчили – Узункепрю и затопила сельхозугодья, сообщает турецкая пресса.

    Наводнение произошло в провинции Эдирне на северо-западе Турции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Milliyet.

    Издание отмечает, что сильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Мерич.

    «В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили – Узункепрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой», – говорится в материале.

    Кроме того, подтопления зарегистрированы в районах Кюплю и Субаши. Там вода перелилась через защитные дамбы и вышла на проезжую часть, что затруднило движение транспорта и сделало участки дорог опасными для проезда.

    В 2024 году мощные ливни обрушились на Анталью и привели к подтоплению районов и транспортных артерий. В декабре 2025 года в районе Кемер турецкой провинции Анталья спасатели эвакуировали российских туристов из затопленных автофургонов после сильного ливня

    Заслуженный педагог: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Исследование: Численность человечества превысила возможности Земли

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

      До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

