Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».0 комментариев
Осужденный за терроризм экс-мэр Махачкалы отсудил у государства 346 тыс. рублей
Пожизненно осужденный за терроризм бывший мэр Махачкалы Саид Амиров отсудил у государства 346 тыс. рублей. Эти средства выделены на компенсацию расходов за поездки адвоката из Москвы и проведение экспертизы условий содержания в колонии «Черный дельфин», передает канал «360» со ссылкой на Mash.
В прошлом году Амиров требовал оборудовать свою камеру для инвалида-колясочника и установить раковину, а также жаловался на сильный запах в прогулочном дворике. Суд отказал ему в иске по условиям содержания, однако экспертиза, организованная в рамках разбирательства, стоила бюджету 203 тыс. рублей.
Более 140 тыс. рублей также компенсировали за визиты адвоката в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области в 2023 году. Позже Амиров пытался оспорить долг почти в 96 млн рублей за имущество в Махачкале. Его супруга внесла 51 млн рублей, долг полностью закрыли в декабре 2024 года.
Амиров был арестован в 2013 году, с 2015 года отбывает наказание в колонии. В 2017 году он просил освободить его по УДО из-за инвалидности, но суд отказал.
Ранее Амиров, отбывающий пожизненное заключение в ИК-6 «Черный дельфин», подал несколько десятков исков в суд, чтобы добиться улучшения условий содержания в колонии.
Генпрокуратура России подала иск к бывшему мэру Махачкалы с требованием взыскать 2 млрд рублей.