Посольства Ирана в Африке высмеяли приказ Трампа открыть Ормузский пролив

«Мы потеряли ключи», – написали иранские дипломаты в Зимбабве в соцсети Х.

Иранское посольство в ЮАР продолжило шутку, написав в ответ коллегам из Зимбабве, что ключи спрятаны под цветочным горшком, но вход ими в Ормузский пролив открывают «только друзьям».

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива, написав в своей соцети о том, что по истечении 48 часов устроит в Иране День электростанций и День мостов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских». Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму». В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад».



