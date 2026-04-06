Посольства Ирана в Африке высмеяли приказ Трампа открыть Ормузский пролив
Посольства Ирана в ЮАР и Зимбабве разыграли в соцсети сценку из постов на тему приказа американского президента Дональда Трампа немедленно открыть Ормузский пролив, иначе по истечении 48 часов США сотворят нечто ужасное.
«Мы потеряли ключи», – написали иранские дипломаты в Зимбабве в соцсети Х.
Иранское посольство в ЮАР продолжило шутку, написав в ответ коллегам из Зимбабве, что ключи спрятаны под цветочным горшком, но вход ими в Ормузский пролив открывают «только друзьям».
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива, написав в своей соцети о том, что по истечении 48 часов устроит в Иране День электростанций и День мостов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских». Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму». В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад».