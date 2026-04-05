Малкин оформил хет-трик в победном матче с «Флоридой»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий Евгений Малкин оформил хет-трик в домашнем матче «Питтсбурга» против «Флориды», передает ТАСС. Игра завершилась уверенной победой «Питтсбурга» со счетом 9:4. Помимо трех голов, Малкин также отметился результативной передачей, доведя свой общий счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 1 403 очков (532 гола и 871 передача).

В нынешнем сезоне Малкин провел 53 матча и набрал 57 очков, из которых 18 – голы, а 39 – передачи. В ходе встречи российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 13 бросков из 19, после чего был заменен Даниилом Тарасовым, отразившим 9 бросков из 12 возможных. Еще одним российским участником стал Егор Чинахов, который записал на свой счет голевую передачу за «Питтсбург».

После этой победы «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе с 94 очками после 77 игр. «Флорида» располагается на последней строчке Атлантического дивизиона, имея в активе 77 очков после 76 встреч. Ранее сообщалось, что действующий обладатель Кубка Стэнли уже лишился шансов на выход в плей-офф. Следующий матч между этими командами также пройдет на площадке «Питтсбурга» 5 апреля.

