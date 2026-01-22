Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Калгари Флэймз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На льду отличились Евгений Малкин, Егор Чинахов, Сидни Кросби и Томас Новак, у хозяев единственную шайбу забросил Егор Шарангович.

Малкин не только открыл счет в матче, но и отметился результативной передачей, принеся своей команде два очка. Благодаря заброшенной шайбе 39-летний форвард достиг отметки 525 голов за карьеру, догнал Мариана Госсу и обошел Брайана Троттье в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Чинахов оформил свой четвертый гол в 11 матчах за «Питтсбург» после перехода из «Коламбус Блю Джекетс», где он забил три гола в 29 играх нынешнего сезона. Теперь «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе с 59 очками, в то время как «Калгари» располагается на седьмой строке Тихоокеанского дивизиона.

В других матчах игрового дня «Детройт» одолел «Торонто» в овертайме со счетом 2:1, «Анахайм» оказался сильнее «Колорадо» по буллитам – 2:1, а «Юта» взяла верх над «Филадельфией» – 5:4 в дополнительное время.

