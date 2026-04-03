Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских дронов над регионами

Tекст: Денис Тельманов

В Министерстве обороны России сообщили, что дежурные расчетные средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости». Аппараты были уничтожены с 16.00 до 20.00 по московскому времени в пятницу.

В сообщении ведомства отмечается, что дроны были перехвачены над Белгородской и Брянской областями, а также над Республикой Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Алешки Херсонской области беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю, ранения получили женщина и мужчина.

За последние сутки в небе над Курской областью уничтожили 84 украинских дрона различного типа. Российские средства ПВО в Новгородской области сбили 24 беспилотника.