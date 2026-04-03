Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Над Новгородской областью ночью сбили 24 беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили 24 беспилотника в небе над Новгородской областью, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
«Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 24 БПЛА», – заявил Дронов в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил благодарность военным: по его словам, профессиональная работа истребителей и подразделений ПВО позволила вновь отразить атаку.
Дронов также обратился к жителям региона с просьбой в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним, не трогать и сразу сообщать по номеру 112.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа.