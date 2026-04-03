В России сняли возрастные ограничения для волонтеров
Верхний возрастной порог для получения статуса волонтера отменили в России. До этого технически он был установлен на уровне 90 лет, сообщили в пресс-службе платформы «Добро.рф».
Верхний возрастной порог для получения статуса волонтера отменён в России, пишет ТАСС. Ранее техническое ограничение не позволяло регистрироваться в единой системе добровольчества людям старше 90 лет.
Поводом для изменения стала история 91-летней Людмилы Шинкаренко из Калининграда, ветерана железной дороги, которая активно помогает детям-сиротам и бойцам СВО, мастеря игрушки на «Станции добра» Российской железной дороги. Когда организаторы попытались создать для неё учетную запись на платформе «Добро.рф», система не позволила завершить регистрацию из-за возрастного лимита.
Руководитель «Добро.рф» Артем Метелев отметил: «Добру все возрасты покорны. Тем более ценным является волонтерство для пожилых людей, ведь многие из них одиноки, а социальная активность позволяет чувствовать себя нужными, быть в кругу единомышленников и друзей». Он добавил, что платформа будет доработана для максимального удобства пользователей любого возраста.
Старших добровольцев в России называют «Серебряными волонтерами». На платформе «Добро.рф» зарегистрировано более 384 тыс. людей старшего возраста, что составляет 4% от всех пользователей, из которых примерно 40 тыс. регулярно принимают участие в благотворительных и социальных проектах. Большинство помогает на культурных и спортивных мероприятиях.
Руководитель волонтерского проекта по пошиву одежды для нуждающихся рассказала, что одной из лучших их вязальщиц-добровольцев является женщина в возрасте 103 лет.