Названо число занимающихся волонтерской деятельностью россиян

Кириенко: Сегодня почти треть россиян занимаются волонтерской деятельностью

Tекст: Валерия Городецкая

В Москве прошло заседание Организационного комитета Международной премии #МыВместе, где обсуждались итоги работы движения и новые меры поддержки финалистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что сегодня каждый третий россиянин вовлечен в волонтерство.

«Сегодня уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью. Для нас в первую очередь важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем – это большая ответственность и вместе с тем гордость для всей страны», – отметил он. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова напомнила, что движение #МыВместе началось с пандемии, когда Россия продемонстрировала лучшие качества взаимопомощи.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что вовлечение молодежи в добровольчество является ключевой целью нацпроекта «Молодежь и дети». Он также сообщил о форуме #МыВместе в Москве, который объединит 20 тыс. участников. Гуров добавил, что количество волонтеров на платформе Добро.рф выросло до 9 млн.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что, несмотря на геополитические обстоятельства, число стран-участников премии выросло до 147. По его словам, самой популярной стала номинация «Герои нашего времени», посвященная поддержке участников СВО на Украине и членов их семей. В топ-пять регионов по количеству заявок вошли Москва, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан. В ходе заседания также обсудили меры поддержки финалистов и предстоящую церемонию награждения.