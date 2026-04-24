Прокурор запросил 12 лет колонии для экс-главы ФСС Ингушетии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокурор Светлана Тарасова в ходе прений в Пресненском суде Москвы попросила назначить бывшему главе Фонда социального страхования по Ингушетии Якубу Белхороеву 12 лет лишения свободы, сообщает ТАСС. Обвиняемого просят также оштрафовать на 1 млн рублей и запретить ему занимать государственные должности в течение трех лет.

По информации агентства, Белхороев обвиняется в растрате бюджетных средств в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Суд установил, что он распределил 13,9 млн рублей между бывшей женой Танзилей Полонкоевой, Иссой Цечоевым, Мустафой и Мусой Богатыревыми, а также Бесланом Точиевым, оформляя выплаты за фиктивные несчастные случаи.

Прокурор запросила для Мусы и Мустафы Богатыревых по 4 года колонии и штрафы по 500 тыс. рублей, а для Цечоева и Полонкоевой – по 3 года лишения свободы и штрафы по 400 тыс. рублей. Все фигуранты обвиняются в соучастии в особо крупной растрате.

По данным источника агентства, подсудимые полностью возместили ущерб государству. На время разбирательства они находятся под подпиской о невыезде.

