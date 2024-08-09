За взяточничество осуждены бывшие главы департаментов Пенсионного фонда

Tекст: Алексей Дегтярев

Евгения Никитина приговорили к 13 годам, Александра Руднева, Евгения Турчака и Рубена Энфиаджамяна – к 12, Константина Янкина – к 11, передает РИА «Новости».

Отмечается, что все они приговорены к колонии строгого режима. С них взыскано 190,7 млн рублей, осужденных на 10 лет лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с административно-хозяйственными и другими функциями.

Также за дачу взятки к шести годам приговорили представителя группы компаний «РедСис» Дмитрия Радченко, его взяли под стражу в зале суда. Фигуранты Алексей Ананьев и Сергей Гордеев скрылись от следствия, их объявили в розыск.

Согласно данным Генпрокуратуры, в 2016–2019 годах Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян, Янкин и Кузнецов за обеспечение заключения ПФР госконтрактов с группами компаний «Техносерв» и «РедСис» на сумму более 18 млрд рублей получили от владельцев этих организаций Алексея Ананьева и Сергея Гордеева и от Радченко свыше 190 млн рублей в качестве взятки.