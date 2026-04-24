«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Telegraph: Минюст США блокировал расследование по делу Мандельсона и Эпштейна
Министерство юстиции США блокирует расследование Скотланд-Ярда в отношении Питера Мандельсона, бывшего британского посла в Вашингтоне, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.
Министерство юстиции США препятствует передаче улик по делу бывшего министра и британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. После публикации в США файлов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, выяснилось, что Мандельсон в 2009 году, занимая пост министра по делам бизнеса, отправлял Эпштейну правительственные документы. В связи с этим Скотланд-Ярд начал уголовное расследование.
Американские власти отказались предоставлять британской стороне ключевые материалы, связанные с делом Эпштейна, требуя, чтобы Скотланд-Ярд оформил официальный запрос о взаимной правовой помощи. По данным источников издания, этот процесс может занять не менее 18 месяцев, что значительно затянет расследование.
Полиция Лондона уже готовит формальное обращение о предоставлении необходимых документов. В перечне информации, которую, как утверждается, Мандельсон передал Эпштейну, фигурируют планы многомиллиардной помощи Евросоюза, детали отставки экс-премьера Гордона Брауна и сведения о возможной продаже государственных земель и активов.
Скотленд-Ярд начал расследование в отношении бывшего британского посла.
Британская полиция провела обыски в домах Питера Мандельсона.
Президент США назвал назначение этого дипломата плохим решением.