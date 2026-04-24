«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Крупнейшая автомобильная выставка открылась в Пекине
Девятнадцатый Пекинский международный автосалон Auto China 2026 открылся для представителей прессы на рекордной выставочной площади. На стендах мероприятия представлен 1 451 автомобиль, из которых 181 модель демонстрируется впервые.
Девятнадцатый Пекинский международный автосалон Auto China 2026 начал работу для представителей прессы на рекордной выставочной площади, передает ТАСС. Организаторы сообщили, что на стендах выставки демонстрируется 1 451 автомобиль, среди которых 181 модель представлена впервые, а также 71 прототип.
Мероприятие проходит сразу на двух площадках с общей площадью 380 тыс. квадратных метров. Из 17 павильонов 13 заняты автомобильными экспозициями, а остальные залы предоставлены производителям компонентов и технологий.
В автосалоне участвуют компании из 21 страны и региона, среди которых ведущие мировые автоконцерны, крупные китайские производители и технологические гиганты, специализирующиеся на интеллектуальных системах вождения. Главными направлениями выставки стали электромобили, гибридные модели и цифровые архитектуры автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны 2026 года поставки китайских автомобилей в Россию превысили один миллиард долларов.
Российский «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo запустили совместное производство двигателей в Калуге.
По итогам 2023 года КНР впервые стала крупнейшим экспортером машин в мире.