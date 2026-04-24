Крупнейшая автомобильная выставка открылась в Пекине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Девятнадцатый Пекинский международный автосалон Auto China 2026 начал работу для представителей прессы на рекордной выставочной площади, передает ТАСС. Организаторы сообщили, что на стендах выставки демонстрируется 1 451 автомобиль, среди которых 181 модель представлена впервые, а также 71 прототип.

Мероприятие проходит сразу на двух площадках с общей площадью 380 тыс. квадратных метров. Из 17 павильонов 13 заняты автомобильными экспозициями, а остальные залы предоставлены производителям компонентов и технологий.

В автосалоне участвуют компании из 21 страны и региона, среди которых ведущие мировые автоконцерны, крупные китайские производители и технологические гиганты, специализирующиеся на интеллектуальных системах вождения. Главными направлениями выставки стали электромобили, гибридные модели и цифровые архитектуры автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны 2026 года поставки китайских автомобилей в Россию превысили один миллиард долларов.

Российский «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo запустили совместное производство двигателей в Калуге.

По итогам 2023 года КНР впервые стала крупнейшим экспортером машин в мире.