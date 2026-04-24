СК сообщил о новом эпизоде взятки экс-мэра Назарово
Следователи задержали предпринимателя из города Назарово Красноярского края, подозреваемого в даче взятки в один миллион рублей бывшему мэру города Владимиру Саару, который в настоящее время содержится под домашним арестом и обвиняется в получении взятки в 3,5 млн рублей от дорожной компании, сообщает СК по региону.
В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего главы города Назарово, следователи установили новый эпизод получения взятки, передает РИА «Новости». По данным регионального ГСУ СК РФ, по подозрению в даче взятки задержан 38-летний директор нескольких коммерческих организаций из Назарово.
По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года предприниматель передал бывшему мэру Назарово один миллион рублей за оказание общего покровительства при ведении бизнеса на территории города. В заявлении отмечается: «После получения незаконного вознаграждения глава города, используя свои должностные полномочия, вмешался в исполнение муниципального контракта, заключенного с организацией по ремонту дорог. Он дал указание подрядчику заключить договор субподряда по ремонту автомобильных дорог с компанией взяткодателя на сумму 4,5 миллиона рублей».
В доме и офисах предпринимателя проведены обыски. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывший глава Назарово продолжает находиться под домашним арестом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы поместил под стражу мэра Красноярска Владислава Логинова по делу о взятке. Красноярский суд арестовал бывшего вице-мэра города Алексея Давыдова из-за незаконных контрактов с компанией «ПромСтрой». Правоохранительные органы задержали министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева за коррупцию.