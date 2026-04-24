«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Китай решил отправить двух панд в зоопарк Атланты в США
Две большие панды Пин Пин и Фу Шуан отправятся из Китая в зоопарк Атланты в США в соответствии с двусторонним соглашением о десятилетнем сотрудничестве в области защиты этих животных, сообщает вАссоциация защиты и охраны диких животных КНР.
Две большие панды Пин Пин и Фу Шуан отправятся из Китая в зоопарк Атланты в США в рамках десятилетнего соглашения о сотрудничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию защиты и охраны диких животных КНР. Самец и самка были выбраны на научно-исследовательской базе в Чэнду, однако точная дата их переезда пока не называется.
Как отмечает ассоциация, соглашение предусматривает совместную работу по исследованию, профилактике и контролю основных заболеваний больших панд, а также обмен научными технологиями. «Новый раунд международного сотрудничества между Китаем и США в области защиты больших панд будет способствовать дальнейшему достижению успехов в сфере профилактики и контроля основных заболеваний больших панд и научно-технических обменов», – говорится в сообщении.
Кроме того, соглашение призвано внести вклад в сохранение биоразнообразия планеты и укрепление добрых отношений между Китаем и США. Большая панда традиционно считается символом Китая, а так называемая «панда-дипломатия» ведет свою историю с VII века.
Современная практика «пандовой дипломатии» предполагает аренду животных с сохранением права собственности за КНР. С 1994 года Китай сдает панд в другие страны исключительно для научно-исследовательских целей, а их потомство также остается собственностью Китая.
