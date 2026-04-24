    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    24 апреля 2026, 01:48 • Новости дня

    Цены на газ в Европе поднялись почти до 547 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Майские фьючерсы на газ почти достигли отметки в 547 долларов за тыс. кубометров на фоне ближневосточной напряженности, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего газового хаба в Европе в Нидерландах, открыли торги у уровня 534 доллара, что на 1% выше предыдущего расчетного значения, передает РИА «Новости».

    В течение торгового дня цена достигала максимума в 554,5 доллара за тыс. кубометров, что соответствовало росту на 4,9%, и опускалась до минимума в 530,9 доллара, то есть на 0,9% выше расчетной цены. Вечером контракты торговались на уровне 546,9 доллара (плюс 3,5% относительно отметки 528,5 доллара за тыс. кубометров, цены предыдущего торгового дня).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам марта средние биржевые цены на газ в Европе взлетели на 59% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с начала 2023 года котировки пробили психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают такую динамику с обострением ситуации на Ближнем Востоке и взаимными ударами США, Израиля и Ирана.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergу объявила, что первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отправилась на экспорт с ее совместного с американской ExxonMobil предприятия Golden Pass LNG в Техасе.

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy сообщила о начале экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия Golden Pass LNG в Техасе, передает РИА «Новости».

    Первая партия СПГ была погружена на газовоз Al-Qaiyyah вместимостью 174 тыс. кубометров, построенный в Республике Корея.

    Президент и гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что проект Golden Pass LNG стал одним из крупнейших инвестиционных решений в истории сектора СПГ в США. Совместное предприятие создано на основе партнерства между QatarEnergy, владеющей 70% акций, и американской ExxonMobil, которой принадлежит 30%.

    В феврале 2019 года партнеры объявили о вложениях более 10 млрд долларов в развитие проекта. Катарская компания QatarEnergy Trading будет закупать 70% от планируемого объема производства, который составит 18 млн тонн СПГ.

    Производство СПГ на Golden Pass LNG началось 30 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская крылатая ракета попала в арендованный компанией QatarEnergy танкер.

    Катарская государственная корпорация объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку сжиженного природного газа.

    Ракетная атака на объекты предприятия привела к масштабным пожарам.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    21 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП

    Постпред Украины при ООН Мельник призвал Европу отдавать Киеву 1% ВВП

    Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП
    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят увеличения объемов европейской военной помощи Киеву до 1% от ВВП стран Европы, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

    «Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», – приводит слова Мельника РИА «Новости».

    Об этом дипломат заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник ранее потребовал от Германии ежегодно перечислять 0,5% ВВП на поддержку украинской армии. Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а затем стал постпредом Украины в ООН.

    Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

    22 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении

    Политолог Ткаченко: Русофобия в Армении приживается плохо

    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Tекст: Анастасия Куликова

    Просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» укладывается в предвыборную стратегию Никола Пашиняна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он назвал это «заезженной пластинкой»: ранее такой же подход был реализован на Украине и в Молдавии.

    «Никол Пашинян и его партия в предвыборной стратегии делают ставку на тех граждан, которые считают, что будущее Еревана связано с ЕС или США. Армянскому премьеру помогают европейские политики, не упускающие возможность навредить России», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» – политическое решение. «Цель – послать сигнал избирателям: Пашинян «идет в ЕС» и предложить населению европейский выбор», – добавил собеседник.

    Ткаченко напомнил, что такого же подхода ранее придерживался, в частности, Владимир Зеленский, а до этого Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России), а также Майя Санду. «То есть это заезженная пластинка. Однако русофобия в Армении приживается плохо», – уточнил собеседник.

    «Повторю, на мой взгляд, создание миссии ЕС в закавказской республике – скорее электоральный сюжет, а не «перекодирование» Армении в русофобском плане», – полагает эксперт. Говоря о позиции Москвы, он упомянул недавнюю встречу Владимира Путина и Пашиняна, в ходе которой российский лидер объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы РФ, а не проводить враждебную политику.

    «Премьер Армении хочет, с одной стороны, быть «рукопожатным» в ЕС, а с другой – сохранить доступ товаров из республики на российский рынок. Мы научены опытом, куда заводит такая политика. Я думаю, российское руководство не будет подыгрывать Пашиняну. На это указывают слова Путина и вице-премьера Алексея Оверчука о том, что Еревану предстоит сделать выбор», – заключил Ткаченко.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с «гибридными угрозами», включая дезинформацию, кибератаки и незаконные финансовые потоки. Утверждается, что миссия призвана укрепить демократическую устойчивость республики. Первоначальный мандат EUPM Armenia рассчитан на два года

    «Армяне сталкиваются с масштабными кампаниями дезинформации и кибератаками. В ближайшие годы новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать росту потенциала ведомств и создавать группу для мониторинга ситуации и принятия срочных мер», – сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Миссия создана по запросу армянской стороны. В преддверии парламентских выборов, которые назначены на 7 июня, Ереван попросил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. МИД республики пояснял, что у Евросоюза «есть многолетний опыт в этом деле».

    После утверждения Советом ЕС миссии ведомство опубликовало заявление, в котором приветствовало решение. Там полагают, что новая миссия будет способствовать повышению устойчивости армянского общества перед лицом современных вызовов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что направление в республику «группы быстрого реагирования» Евросоюза очевидно повторяет «молдавский сценарий». «В прошлом году аналогичный европейский «десант» работал в Кишиневе. «Защитники» демократии попросту блокировали неудобные информационные ресурсы и контент, причем делалось это без предоставления каких-либо юридических обоснований», – напомнила она.

    «Активное и, как показывает опыт других стран, глубокое вовлечение экспертов из ЕС в предвыборный период, а также в контексте возможного проведения конституционного референдума едва ли укрепит подлинный суверенитет Армении», – подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что помочь в подготовке и организации выборов могут и российские эксперты. «Пусть поделятся, а мы посмотрим, что это за опыт», – ответил на это министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    21 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп предрек Европе исчезновение

    Трамп: Европа может исчезнуть из-за своей политики в энергетике и миграции

    Трамп предрек Европе исчезновение
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою политику в сферах энергетики и миграции, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью CNBC он подчеркнул, что европейским странам необходимо срочно исправлять существующее положение дел в этих областях, передают «Известия».

    «Европа должна привести себя в порядок. С точки зрения энергетики и иммиграции они должны навести порядок, иначе Европы больше не будет», – заявил Трамп.

    В прошлом году американский лидер предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    В декабре Associated Press писала, что в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам, что сопровождается ростом популярности правых партий и увеличением числа преступлений на почве ненависти.

    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    23 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель ограничил финансовые операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые, по заявлению ЕС, «помогают России в военных действиях».

    «ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана», – подчеркивается в опубликованном документе ЕС.

    В документе сказано, что такой шаг предпринят, поскольку банки «помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений», передает РИА «Новости».

    Под европейские санкции попали два киргизских учреждения – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia. Кроме того, введенные ограничения затронули азербайджанский Yelo Bank и лаосский Joint Development Bank, пишут «Ведомости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет. ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе.

    21 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего снижения котировки майских фьючерсов на природный газ перешли к плавному повышению, достигнув днем отметки в 494,5 доллара за тысячу кубометров.

    Котировки на лондонской бирже ICE начали повышаться в середине дня, передает РИА «Новости». К 13:51 по московскому времени показатель достиг отметки 494,5 доллара за тысячу кубометров.

    Средняя стоимость энергоносителей в марте подскочила на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне ударов США и Израиля по Ирану, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара.

    Исторический рекорд на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров котировки устанавливали в начале весны 2022 года. Специалисты отмечают, что столь устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость майских фьючерсов закрепилась выше отметки в 500 долларов.

    До этого биржевые котировки голубого топлива опустились ниже 515 долларов.

    21 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах упали ниже 480 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После резкого мартовского скачка фьючерсы на природный газ в Европе потеряли почти 3%, опустившись ниже 480 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыла торговую сессию падением, передает РИА «Новости». К утру показатель достиг отметки в 476,1 доллара за тысячу кубометров. Отрицательная динамика составила почти 3% по отношению к расчетной цене предыдущего дня.

    Месяцем ранее средние котировки взлетели на 59% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость топлива впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    Несмотря на текущее снижение, цены остаются на 22% выше показателей конца зимы. При этом исторический рекорд стоимости ресурса был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов, что стало абсолютным максимумом за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее майские фьючерсы на газ подскочили до 520,4 доллара за тысячу кубометров. До этого котировки энергоносителей стабильно сохранялись на уровне более 510 долларов.

    В середине апреля стоимость природного газа стабилизировалась немного выше отметки в 500 долларов.

    21 апреля 2026, 07:36 • Новости дня
    Берлин проигнорировал предупреждения спецслужб об атаке на «Северные потоки»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство ФРГ отказалось усиливать безопасность «Северных потоков», хотя за несколько месяцев до теракта получило детальную информацию о готовящейся диверсии, говорится в книге расследователей Оливера Шрема и Ульриха Тиле «Подрыв».

    Правительство Олафа Шольца не предприняло никаких шагов для предотвращения уничтожения балтийских трубопроводов, передает РИА Новости. Об этом стало известно из новой книги расследователей Оливера Шрёма и Ульриха Тиле. Авторы детально изучили реакцию немецких чиновников на поступавшие секретные донесения.

    «Американская газета Washington Post, правда, в общих чертах пишет, что ЦРУ и «одна европейская разведслужба» сообщили немцам о плане за четыре месяца до атаки», – говорится в книге, передает РИА «Новости».

    При этом в материалах умалчивалось, что депеша пришла от разведки Нидерландов, также там умалчивалось о роли занимавшего тогда пост главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Журналисты отдельно подчеркнули, что тревожные сигналы от иностранных коллег даже не выносились на обсуждение контрольного органа бундестага. Авторы расследования резюмируют, что глава ведомства канцлера Вольфганг Шмидт знал о готовящейся операции, однако предпочел бездействовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное разведывательное управление США заранее узнало о подготовке диверсии на газопроводах. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил эту операцию без ведома Владимира Зеленского.

    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

    22 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах достигла 518 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке стоимость голубого топлива продолжает уверенный рост, отдаляясь от минимальных значений.

    Стоимость майских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе TTF утром в среду выросла до 518 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». На открытии торгов показатель достигал отметки в 526 долларов.

    Резкий скачок котировок начался после ударов США и Израиля по территории Ирана. В результате средние цены за март подскочили примерно на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превышала 600 долларов за тысячу кубометров.

    Текущие показатели остаются на 33% выше февральских значений. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года, когда тысяча кубометров стоила 3892 доллара. Подобного устойчиво высокого уровня котировок не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Напомним, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 500 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки майских фьючерсов подскочили до 520 долларов.

    В середине апреля цены на природный газ стабилизировались чуть выше уровня 500 долларов.

    23 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков: Россия внесла вклад в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетических рынках и минимизацию последствий кризиса на фоне блокады Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что российские власти активно работают над сдерживанием негативных последствий для глобальной энергетической сферы,  передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент, вы знаете, мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим», – заявил Песков в ответ на вопрос о планах Москвы по предложениям для партнеров в ОПЕК+ на фоне блокады Ормузского пролива.

    Он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с международными партнерами и отслеживает ситуацию на рынках, однако о дополнительных инициативах в рамках ОПЕК+ пока ничего не сообщил.

    По словам Пескова, Россия продолжает экспортировать нефть, оказывая влияние на стабилизацию мировых цен и снижая последствия ближневосточного кризиса для глобальной энергетики, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что спрос на российскую нефть увеличился, а предложение на мировом рынке снижается.

    Песков предупредил о негативном влиянии американской блокады Ормузского пролива на мировые рынки.

    В Кремле прокомментировали планы Финляндии по ввозу ядерного оружия
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации