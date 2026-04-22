В Благовещенске погибли четыре человека, включая двоих детей

Tекст: Денис Тельманов

Четыре человека, среди которых, по предварительным данным, двое детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на третьем этаже четырехэтажного жилого здания.

Главное управление МЧС по Амурской области сообщает, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, где было зафиксировано сильное задымление в одном из подъездов. «Звеньями ГДЗС обнаружены четверо погибших (возможно, двое из них несовершеннолетние)», – говорится в сообщении ведомства.

Причины возгорания и личности погибших в настоящее время устанавливаются. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать очаги пожара и выяснить все обстоятельства трагедии.

