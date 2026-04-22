Волонтеры Победы начали международную акцию «Георгиевская лента»

Tекст: Валерия Городецкая

Волонтеры Победы начали раздачу ленточек, которые стали одним из главных символов национальной идентичности и памяти о Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акция охватит 89 регионов страны и более 30 государств, в том числе Алжир, Уганду, Панаму, Индию, Болгарию, Катар, Египет, Приднестровье, а также страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Георгиевская лента – это сильный символ, объединяющий весь русский мир. Это и гордость за Победу в Великой Отечественной войне, и живое напоминание о том, что тогда мы победили нацизм. И сделаем это сегодня вновь», – заявила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По ее словам, популярность ленты растет и за рубежом, где ее воспринимают как символ правды и благодарности.

В 2026 году акция будет организована на тысячах площадок, а в ряде государств, где лента запрещена, она будет распространяться через российские посольства и Русские дома. Особое внимание уделят Приднестровской Молдавской Республике: там во второй раз состоится шествие «Бессмертного полка» с двумя стометровыми полотнами – цветов флага ПМР и Георгиевской ленты.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что акция стала народной традицией и символом мужества и победы. Он добавил, что бойцы специальной военной операции носят ленточку с гордостью, видя в ней источник веры и силы. Волонтеры Победы передают ленточки вместе с гуманитарной помощью защитникам на передовой.

Директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков рассказал, что Георгиевская лента стала для участников специальной военной операции опознавательным знаком, а для противника – символом раздражения. Он подчеркнул, что такие акции важны для передачи ценностей новым поколениям.

В этом году акция уже стартовала в ряде российских регионов, включая Москву, Тюменскую, Астраханскую, Новосибирскую и Ульяновскую области, а также в Донецкой народной республике и Башкирии. Помимо раздачи ленточек, добровольцы организуют флешмобы, фотовыставки, исторические уроки, а также передадут ленты в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Акция продлится до 9 мая.