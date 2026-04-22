В World Aquatics не знали об отказе Польши допускать россиян на ЧЕ

В пресс-службе организации отметили: «Поскольку мы не были осведомлены об этой ситуации ранее, World Aquatics не может дать комментарии», передает РИА «Новости».

По данным польских СМИ, президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на турнир. Как пишет polskieradio24.pl, это стало официальным ответом на решение World Aquatics от 13 апреля, разрешающее выступление россиян и белорусов под национальными флагами и гимнами.

Отмечается, что чемпионат Европы проводится под эгидой European Aquatics, которая на данный момент допускает участие спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Вопрос о возможном переносе турнира остается открытым, так как World Aquatics пока не высказывалась по поводу требований к European Aquatics.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше из-за отказа Варшавы. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Олимпийский комитет России направит ноту главе Международного олимпийского комитета с требованием дать оценку действиям Польши. Позже Мазепин рассказал, что World Aquatics выразила поддержку российской стороне и обратилась в европейские структуры после отказа Польши принимать российских спортсменов.

Напомним, сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля, а также объявил планы на участие в 60 турнирах.