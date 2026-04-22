Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Молдавского олигарха Плахотнюка приговорили к 19 годам лишения свободы
Экстрадированный из Греции бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк получил 19 лет тюрьмы за хищение миллиарда долларов из банковской системы страны.
«Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободы», – гласит решение инстанции.
Сторона обвинения запрашивала для бизнесмена 25 лет тюрьмы. Олигарха экстрадировали на родину из Греции 25 сентября 2025 года. С того времени он находился в кишиневском следственном изоляторе №13, а срок его ареста неоднократно продлевался.
Масштабная финансовая афера вскрылась в 2014 году. Тогда выяснилось, что три банка – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – незаконно вывели за пределы государства около миллиарда долларов. На тот момент эти кредитные организации владели почти третью всех банковских активов Молдавии.
В России против экс-депутата также расследуются уголовные дела. Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в покушении на убийство. Кроме того, МВД РФ считает Плахотнюка соучастником незаконного вывода из страны более 500 млрд рублей через преступное сообщество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Греция экстрадировала Владимира Плахотнюка в Молдавию. Месяцем ранее Апелляционный суд Афин одобрил выдачу бывшего политика на родину. До этого Интерпол объявил молдавского олигарха в международный розыск по обвинению в мошенничестве.