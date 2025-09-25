Плахотнюка экстрадировали в Молдавию и поместили под арест

Tекст: Алексей Дегтярев

Его доставили в наручниках на пассажирском самолете, после чего направили в следственный изолятор для проведения дальнейших следственных действий, передает ТАСС.

Защита политика ранее заявляла о политической подоплеке уголовного преследования. Бывший премьер Ион Стурза высказывал мнение, что власти Молдавии опасаются возвращения Плахотнюка из-за наличия у него компромата на чиновников.

В августе апелляционный суд Афин принял решение об экстрадиции бывшего главы Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка в Молдавию.

Напомним, в Румынии на Плахотнюка завели за использование фальшивых удостоверений личности и водительских прав.

В 2017 году в России заочно арестовали Плахотнюка и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в России считают его причастным к выводу более 37 млрд рублей за пределы страны.