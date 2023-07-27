Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона к 20 годам колонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Тверской райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК, передает ТАСС.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

В августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по делу об организации преступного сообщества в отношении экс-лидера правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Вячеслав Платон вместе с Плахотнюком объявлен в международный розыск.