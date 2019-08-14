Российский суд заочно арестовал молдавского бизнесмена

Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по делу об организации преступного сообщества в отношении бывшего лидера правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Вячеслава Платона», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

По его словам, мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию.

Напомним, Плахотнюк обвиняется в создании преступного сообщества, а также переводе средств в российских рублях и иностранной валюте на счета нерезидентов по фальшивым документам.

Также в России Плахотнюку и его доверенному лицу, профессиональному спортсмену Константину Цуцу было заочно предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков и создании преступной группировки.