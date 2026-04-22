Иран обвинил страны Ближнего Востока в поддержке атак на Тегеран

Tекст: Вера Басилая

Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан заявил, что некоторые арабские страны региона несут ответственность за удары по территории исламской республики, передает ТАСС. По словам дипломата, эти государства предоставляли свою территорию для размещения американских военных баз, с которых велись атаки на Иран.

Дипломат подчеркнул, что компенсация должна быть выплачена не только непосредственным агрессором, но и теми, кто поддерживал военные действия против Ирана. Хосейниан отметил, что арабские страны оказывали содействие, обеспечивая финансирование, топливо и электроэнергию для американских и израильских самолетов, участвовавших в атаках.

Он заявил, что все эти страны несут ответственность и считаются соучастниками агрессии против Ирана, поэтому обязаны выплатить Тегерану компенсацию за нанесенный ущерб.

В то же время иранский дипломат отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Иран не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности в регионе.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал компенсации от пяти стран региона за участие в атаках.

Ранее Тегеран направил генсеку ООН официальное письмо с требованием возмещения ущерба от ОАЭ.

Высший совет национальной безопасности исламской республики также запросил репарации от Израиля.