Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля

ВСНБ: Иран прекратит удары по Израилю после выплаты репараций

Tекст: Елизавета Шишкова

Иран прекратит удары по Израилю только после выплаты репараций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что возмездие будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не будет наказан и не выплатит компенсации Исламской республике.

Прямая речь ВСНБ гласит: «Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены». По информации агентства IRNA, решение связано с последними событиями в регионе и позицией Тегерана в отношении ответных мер на действия Израиля.

На ваш взгляд Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу? Да, уже создал

Да, создаст в ближайшее время

Да, создаст, но не скоро

Да, но не сможет создать

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана допустили вариант перекрытия Ормузского пролива в ответ на атаки со стороны Израиля и его союзников.

Из Ирана были выпущены порядка 20 ракет по территории Израиля.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес комбинированный удар по командно-разведывательному центру армии Израиля с использованием стратегических ракет и беспилотников.