У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.2 комментария
Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
ВСНБ: Иран прекратит удары по Израилю после выплаты репараций
Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.
Иран прекратит удары по Израилю только после выплаты репараций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что возмездие будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не будет наказан и не выплатит компенсации Исламской республике.
Прямая речь ВСНБ гласит: «Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены». По информации агентства IRNA, решение связано с последними событиями в регионе и позицией Тегерана в отношении ответных мер на действия Израиля.
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