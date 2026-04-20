Якушев назвал основу народной программы «Единой России»
Якушев назвал основу народной программы «Единой России»
Народная программа «Единой России» формируется на основе постоянного диалога с муниципалитетами и учитывает конкретные потребности каждого населенного пункта.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России», что программа партии основывается на тесном взаимодействии с муниципалитетами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул: «Это не очередной абстрактный документ стратегического развития без конкретных цифр и названий объектов. Напротив, это предельно понятный и конкретный документ. Главы муниципалитетов, которые непосредственно работают на земле, знают, что там происходит. Они в постоянном общении с людьми, постоянно на связи». Якушев отметил важность диалога с местными властями и значимость форума как площадки для обмена опытом и формирования актуальной повестки.
Секретарь Генсовета добавил, что конкретизация положений народной программы позволяет отслеживать исполнение обязательств партии. По его словам, можно анализировать, что было обещано в 2021 году и что реализовано к 2026 году для каждого города или поселка. Такой подход, по мнению Якушева, наиболее эффективен, потому что позволяет видеть реальные результаты и непосредственно учитывать мнение жителей.
Всероссийский муниципальный форум проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина. Организатор мероприятия – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента России. В форуме участвуют 7 тыс. представителей муниципалитетов и органов власти разных уровней, а также гости из стран ближнего зарубежья, что свидетельствует о высоком уровне международного интереса к межмуниципальному диалогу.