Спасатели эвакуировали 250 человек из затора на трассе в Забайкалье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 250 человек были эвакуированы с федеральной трассы Чита – Забайкальск из-за сильного снегопада, передает ТАСС. В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что сотрудники МЧС вытягивают автомобили из кюветов, эвакуируют людей в пункты временного размещения и взаимодействуют с другими экстренными службами и местными органами власти.

В ликвидации последствий ЧП участвуют 56 человек и 13 единиц техники от МЧС России. Всего в пять временных пунктов размещения доставлены 253 человека, среди них 28 детей. В ведомстве отметили, что работы на месте продолжатся до полной стабилизации обстановки.

Сейчас спасатели оказывают необходимую помощь всем, кто оказался в сложной ситуации из-за непогоды. Власти советуют водителям временно отказаться от дальних поездок, пока погодные условия не улучшатся.

