Запрет на работу роддома в Новокузнецке продлили
Роддом в Новокузнецке, где в начале года скончались девять новорожденных, останется закрытым до получения отдельного приказа от регионального министерства здравоохранения.
Медицинское учреждение не возобновило прием пациентов после истечения 90-дневного срока, установленного судом, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В ходе проверок Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения санитарных норм. В помещениях обнаружили грибок на стенах, неисправную мебель и неработающую вентиляцию. По факту нарушений санитарно-эпидемиологических требований завели административное дело.
«Работа акушерского стационара № 1 была временно приостановлена приказом минздрава Кузбасса – до особого распоряжения», – подчеркнули в региональном ведомстве.
Сейчас всю необходимую помощь беременным и роженицам оказывают в другом стационаре этой же больницы. Пациенток из группы высокого риска направляют в областные клиники третьего уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приостановил деятельность роддома №1 в Новокузнецке на срок до 90 суток после серии трагических случаев с младенцами.
Следственный комитет России сообщил о задержании главного врача и временно исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных. Глава Кузбасса Илья Середюк объявил о комплексной проверке всех родильных домов и перинатальных центров региона.